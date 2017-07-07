Природа

Почему детеныш антилопы гну гонится за автомобилем

Потерявшийся детеныш антилопы гну принял вереницу машин за свое стадо и погнался за ними.
National Geographic Россия
7 июля 2017 в 16:18
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  • Почему детеныш антилопы гну гонится за автомобилем
    Фото: LatestSightings.com

Видео было снято в Парке Кгалагади Трансфронтьер в Южной Африке. «Кгалагади известен обширными пустынными равнинами и дюнами красного песка. Мы ехали в один из лагерей на границе с Намибией, когда наткнулись на маленького гну, кричащего рядом с машиной перед нами. Мы были потрясены, увидев, что теленок стал преследовать автомобиль», — рассказал Захир Али.

Вместе со своей женой Асмой он стал свидетелем необычной картины. Сначала супружеская пара не могла понять, что происходит. Но вскоре им стало ясно, что теленок потерялся и принял движущийся перед ним автомобиль за свою маму. Инстинктивно детеныш гну погнался за самым крупным объектом, находящимся поблизости.

Захир и Асма следовали за животным на протяжении нескольких километров. За это время он несколько раз менял направления, пока не появилось стадо гну. Как только теленок воссоединился с мамой, он тут же принялся сосать молоко.

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