Почему детеныш антилопы гну гонится за автомобилем
Видео было снято в Парке Кгалагади Трансфронтьер в Южной Африке. «Кгалагади известен обширными пустынными равнинами и дюнами красного песка. Мы ехали в один из лагерей на границе с Намибией, когда наткнулись на маленького гну, кричащего рядом с машиной перед нами. Мы были потрясены, увидев, что теленок стал преследовать автомобиль», — рассказал Захир Али.
Вместе со своей женой Асмой он стал свидетелем необычной картины. Сначала супружеская пара не могла понять, что происходит. Но вскоре им стало ясно, что теленок потерялся и принял движущийся перед ним автомобиль за свою маму. Инстинктивно детеныш гну погнался за самым крупным объектом, находящимся поблизости.
Захир и Асма следовали за животным на протяжении нескольких километров. За это время он несколько раз менял направления, пока не появилось стадо гну. Как только теленок воссоединился с мамой, он тут же принялся сосать молоко.