  • Галапагосские острова: жизнь на грани
    На острове Фернандина двух морских игуан, кажется, нисколько не беспокоит присутствие «мумии» сородича, погибшего, скорее всего, от голода. Эти рептилии размером с енота — эндемики Галапагосских островов. Они питаются водорослями, выброшенными на берег, самцы, из тех, что покрупнее и посмелее, ныряют за ними в воду. Водоросли, составляющие их рацион, не живут в теплой воде, а значит, этим «исчадиям ада», как называл их в дневниках Дарвин, тоже угрожают климатические изменения. Фото: Томас П. Песчак
  • Галапагосские острова: жизнь на грани
    На острове Уэнмен (Вулф) насканская олуша вернулась с охоты в гнездо рядом с зарослями опунции. Изучая галапагосских птиц, ученые пытаются оценить, могут ли длительные изменения в их рыбном рационе негативно повлиять на размножение и снизить численность популяции. Фото: Томас П. Песчак
  • Галапагосские острова: жизнь на грани
    Мимо косяка рыб помпано, обитающих только у островов восточной тропической зоны Тихого океана, проплывает бронзовая акула-молот. Белые пятна на ее коже — признаки заболевания. Инфекцию могут спровоцировать колебания температуры воды, которые, кроме всего прочего, способствуют росту ракообразных. Фото: Томас П. Песчак
  • Галапагосские острова: жизнь на грани
    Такую картину можно было бы наблюдать и 10 тысяч лет назад: слоновые черепахи отдыхают в грязевом котле в кратере вулкана Альседо на острове Исабела. Температура песка, в который эти рептилии откладывают яйца, определяет пол детенышей. Можно ожидать, что из-за повышения температуры воздуха и, соответственно, песка будет рождаться больше самок. Фото: Томас П. Песчак
Природа

Галапагосские острова: жизнь на грани

Глобальное потепление угрожает всему живому, в том числе и обитателям Галапагосских островов, вдохновивших Дарвина на создание теории естественного отбора.
Кристофер Соломон
6 июля 2017 в 17:18
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Джон Уитмен проверяет кислородный манометр, поправляет ласты и ныряет в воды Тихого океана неподалеку от Бигля, одного из сотни с лишним островов, скал и рифов, формирующих Галапагосский архипелаг — провинцию Эквадора, расположенную по обе стороны от экватора.

На рифе, словно вырастающем из водяных брызг, голубоногие олуши перебирают лапками — точь-в-точь неловкие подростки на школьном балу. Чуть ниже что-то не могут поделить два галапагосских морских льва. Почти двести лет назад такую же картину мог наблюдать Чарлз Дарвин. Кажется, над всеми этими созданиями, отлично приспособившимися к жизни на суровых островах, время не властно.

Неожиданно Уитмен всплывает. «Началось», — говорит он мрачно.

Джон хватает с лодки видеокамеру и снова ныряет. Я погружаюсь следом. На глубине пяти метров Уитмен указывает мне на ярусы дольчатого порита. Обычно насыщенного зеленого цвета, сейчас они белеют в окружении нежно-розовых и травянисто-зеленых кораллов других видов. Происходит обесцвечивание, реакция на слишком высокую температуру воды. Увы, скоро эти кораллы погибнут. В таких местах, как остров Бигль, Уитмен и его команда ищут тревожные признаки необратимых изменений. Отмечая температуру воды, специалисты отслеживают состояние экосистемы морского дна. В 2016 году под влиянием Эль-Ниньо, самого необычного климатического феномена, отмечаемого в регионе в последние 20 лет, температура воды в зонах наблюдения достигла максимума в 31 градус, то есть была более чем на два градуса выше нормы. Уитмен опасается, что эти обесцвеченные кораллы — только начало, и в ближайшие годы стоит ожидать проблем куда более масштабных. А ему стоит верить: Джон уже 40 лет занимается исследованием прибрежных экосистем от острова Пасхи до залива Мэн, и Галапагосы давно в фокусе внимания команды.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
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