  • Дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
  • Дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»: фото
    Фото: Ботанический сад МГУ
Природа

Дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»: фото

В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» можно увидеть Дымное дерево, которое также называют Париковым.
Аптекарский огород
6 июля 2017 в 11:48
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Родина Парикового дерева — юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать ещё с XVII века.

Розовый дым словно обволакивает пышный кустарник, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала в «Аптекарском огороде» можно до конца июля. Детальную информацию о Дымном дереве можно узнать на обзорных экскурсиях по цветущему саду и тропикам «От Петра I до наших дней» 8 июля и 9 июля.

Париковое дерево вырастает в высоту до 7 метров. Оно легко переносит зиму и живёт до 100 лет. В настоящее время это дерево широко используют как декоративное садовое растение. Кроме того, его листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине их используют при кожных заболеваниях.

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