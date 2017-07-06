Дымное дерево расцвело в «Аптекарском огороде»: фото
Родина Парикового дерева — юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать ещё с XVII века.
Розовый дым словно обволакивает пышный кустарник, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище у Зеркального канала в «Аптекарском огороде» можно до конца июля. Детальную информацию о Дымном дереве можно узнать на обзорных экскурсиях по цветущему саду и тропикам «От Петра I до наших дней» 8 июля и 9 июля.
Париковое дерево вырастает в высоту до 7 метров. Оно легко переносит зиму и живёт до 100 лет. В настоящее время это дерево широко используют как декоративное садовое растение. Кроме того, его листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине их используют при кожных заболеваниях.