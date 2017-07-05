Природа

7 мест, где от рыбы осталось только название

Всемирный фонд дикой природы (WWF) собрал несколько наглядных примеров того, как расточительство в отношении к природным ресурсам может исчерпать даже те запасы, которые, казалось, не закончатся никогда.
WWF Россия
5 июля 2017 в 18:58
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  • 7 мест, где от рыбы осталось только название
    Фото: Иван Белов

В 1883 году известный английский зоолог и популяризатор науки Томас Хаксли заявлял: «Запасы рыбы во всех крупных промысловых районах неистощимы. Таким образом, что бы мы ни делали, ничто не может оказать серьезного воздействия на численность рыб».

Кажется, в годы, последовавшие за этим громким и самоуверенным заявлением, рыбная отрасль целенаправленно вознамерилась его опровергнуть — и преуспела. По данным Продовольственной организации ООН, 90% морских промысловых запасов уже освоены человеком и никогда не смогут восстановиться до прежней численности. Многие из них крайне истощены уже сегодня, а в некоторых местах, в прошлом знаменитых своим изобилием, рыбы не осталось совсем.

Кейп-Код. Массачусетс, США

Дословно название этого места с английского переводится как «мыс трески». В начале XVII века, когда Бартоломью Госнольд дал мысу такое «рыбное» название, трески в Атлантике было столько, что капитаны жаловались, что рыба мешает проходу их судов. Но возле Кейп-Код даже по тем временам рыбы было невероятно много. Ее промысел стал жизненно важным для первых колонистов и не утрачивал своего значения на протяжении без малого четырех столетий. Однако в конце ХХ века тысячи рыбаков внезапно осознали, что оказались у разбитого корыта — трески не стало.

По данным ученых, к 1992 году популяция атлантической трески, например у берегов Ньюфаундленда, упала на 99% по сравнению со своими первоначальными показателями. Аналогичная плачевная ситуация сложилась и у полуострова Кейп-Код. Правительство стало вводить ограничения на вылов трески, закрывать производства, чтобы дать виду восстановить свою численность, но популяция уже не восстановилась.

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