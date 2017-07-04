  • По Хакасии пронесся торнадо: видео
    Фото: Юлия Лебедева/Facebook
  • По Хакасии пронесся торнадо: видео
    Фото: Jeremy Ludin/Wikipedia
Природа

По Хакасии пронесся торнадо: видео

Нынешним летом Хакасия оказалась во власти непогоды: в конце июня здесь выпал град, затем по региону пронесся ураган, а вслед за ним сформировался торнадо.
Анастасия Баринова
4 июля 2017 в 17:19
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22 июня на озере Беле в Хакасии выпал град размером с куриное яйцо. Крупные льдины разбивали стекла, крыши домов и автомобили, пять человек обратились за медицинской помощью. В конце месяца ураганный ветер в Ширинском районе оставил без света 2,5 тысяч человек и сорвал несколько крыш. А 2 июля жители Хакасии стали свидетелями настоящего торнадо, который сформировался в районе села Первомайское на северо-востоке республики.

Для Сибири это редкое явление: в последний раз торнадо здесь видели в 2013 году. В региональной метеослужбе поясняют, что смерч мог образоваться после того, как на смену жаре пришел холодный фронт: ветер от перепада давления поднимается, закручиваясь в воронку. Этому способствует рельеф: горы или сопки.

Для ближайших дней в этой части Хакасии будет характерна переменчивая погода: после солнечной середины недели в регион придут дожди.

Посмотрите, как возникает торнадо.

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