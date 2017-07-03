  • Прогулка под вулканом
    Во время прошлогоднего извержения вулкана Килауэа на острове Гавайи, когда реки кипящей лавы устремились в море, часть расплава хлынула через трубки, образованные прежними извержениями, а некоторые потоки проторили новые тоннели, сделав «подземный трубопровод» еще более разветвленным. Фото: Cи Джей Кейл
  • Прогулка под вулканом
    Автор статьи, Джошуа Фоер, исследует Касумуру, самую длинную в мире из нанесенных на карту лавовых пещер: она протянулась более чем на 60 километров и на отдельных участках не уступает по размерам тоннелю метро. Бороздчатые стены этой пещеры сформировались при извержении вулкана около 600 лет назад. Фото: Карстен Питер
  • Прогулка под вулканом
    Один из участков пещеры Кипука-Канохина напоминает место для проведения квеста: он распадается на три тоннеля, которые сужаются по мере того, как исследователи продвигаются вглубь. Перемещение по поверхности застывшей лавы — небезопасно: мелкие зазубрины сквозь одежду царапают кожу. А со свода могут срываться острые куски вулканической породы. Фото: Карстен Питер
Природа

Прогулка под вулканом

Столетия извержений создали сети пещер, скрывающиеся под вулканическими островами.
Джошуа Фоер
3 июля 2017 в 19:19
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Несколько лет назад спелеологи со стажем, Питер и Энн Бостед, нарезали на машине круги по родному городку Хавайиан-Оушен-Вью, расположенному, как следует из его названия, на острове Гавайи, когда энн заметила яму у дороги.

Отверстие было не больше метра шириной, но любопытные супруги поспешили остановить машину и попытались проникнуть в «нору».

«У нас было несколько свободных часов, — рассказывал мне позже Питер. — Мы начали исследовать пещеру и наткнулись на боковой проход, причем очень запутанный». Уже дома Питер отметил puka (по-гавайски — вход в пещеру) на цифровой карте, чтобы позже, заручившись разрешением собственников участка, вернуться и посмотреть, куда он ведет.

Со стороны Хавайиан-Оушен-Вью кажется этаким лоскутным одеялом: простеганное крест-накрест пересекающимися улицами, оно свисает с одной стороны вулкана Мауна-Лоа. Здесь, на территории в 264 квадратных километра (сопоставимо с площадью Иркутска или Оренбурга. — Примечание российской редакции.) проживает лишь 4,5 тысячи человек. Вы можете подумать: только патологический оптимист решился бы построить дом на запекшемся склоне действующего вулкана, но за два последних десятилетия Оушен-Вью стал пристанищем для спелеологов из разных стран мира. Они съезжаются сюда, чтобы изучать и проводить топографическую съемку сети лавовых пещер Кипука-Канохина, протянувшейся под городком на глубине от 5 до 25 метров.

На лавовые трубки острова Гавайи распространяется своего рода «кодекс чести»: большинство спелеологов и экологов предпочли бы, чтобы посторонние не знали о пещерах.

Пещера может образоваться либо быстро, либо медленно. На то, чтобы появились многие из самых известных пещер — Карлсбадские и Лечугилья в Нью-Мексико, Мамонтова в Кентукки, — природе потребовались миллионы лет. Работа была кропотливой: воды сочились и пробивали себе дорогу, растворяя известняк.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№165, июнь 2017).
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