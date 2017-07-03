  • Айлот, или кротовая ящерица
    Фото: marlin harms/Wikipedia
  • Айлот, или кротовая ящерица
    Фото: HerpersTV/YouTube
  • Айлот, или кротовая ящерица
    Фото: HerpersTV/YouTube
  • Айлот, или кротовая ящерица
    Фото: HerpersTV/YouTube
Природа

Айлот, или кротовая ящерица

На Калифорнийском полуострове в Мексике обитает редкое пресмыкающееся — айлот, или мексиканская кротовая ящерица. На ящериц она совсем не похожа: внешне айлот напоминает змею или червяка.
Анастасия Баринова
3 июля 2017 в 18:03
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Мексиканская кротовая ящерица (лат. Bipes biporus) относится к группе пресмыкающихся двуходки (лат. Amphisbaenia), но ее отличительной чертой является наличие развитых конечностей. Обитает эта рептилия в песчаных пустынных почвах Калифорнийского полуострова, расчищая ходы своими лапками в сочетании с таранящими движениями головы.

Местные жители называют животное айлотом и верят, что оно может заползти внутрь человека. Однако документальных свидетельств подобного вторжения не существует; более того, даже увидеть айлота удается крайне редко. Большую часть своей жизни он проводит под землей, где питается насекомыми и термитами.

Недавно биологам из Калифорнийского университета удалось снять кротовую ящерицу на видео, притом произошло это случайно. Молодые ученые просто установили в разных местах несколько камер; в задачу входила фиксация представителей фауны мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния.

Биологи не рассчитывали, что айлот станет одним из героев видео. В 1980-х годах герпетологи собрались специально исследовать этих пресмыкающихся, но из более чем 2000 собранных особей только три было обнаружено на поверхности: все остальные вели свой привычный подземный образ жизни.

Посмотрите, как ящерица пугает врага.

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