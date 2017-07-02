Популяция каланов на Северных Курилах находится на грани исчезновения
Исследование было проведено в июне у побережья крупных северных островов Курильской гряды — Шумшу и Парамушира, а также на небольших Птичьих островах. Последний раз полный учет численности калана ученые проводили в этой акватории в 2008 году. Сравнив данные прошлых лет с результатами наблюдений этого года, исследователи констатировали общее снижение численности животных на 73%, а на Парамушире, в частности, отрицательная разница составила более 80%. Из 5273 особей в 2008 году в 2017-м осталось лишь 1418 животных.
Исторический максимум численности калана на этих островах был зафиксирован в 2003 году, когда плотность животных, например вокруг острова Шумшу, превышала оптимальную в 2,6 раза. Избыточная нагрузка на среду обитания естественным образом сказалась на состоянии кормовых ресурсов. С 2004 года наблюдается неуклонное снижение количества особей с 15 тысяч в 2003-м до 5 тысяч в 2008-м и 2009-м. С 2005 года отмечалось увеличение в рационе калана второстепенных видов кормов, что явно указывало на недостаток пищи.
«Состояние кормовых ресурсов — возможная причина падения численности, но вряд ли единственная, — заявил непосредственный участник экспедиции Сергей Корнев, член Совета по морским млекопитающим. — На популяцию могли повлиять болезни, эпизоотии, а также воздействие хищников, прямое истребление или браконьерство».
Катастрофическое положение популяции требует скорейшего анализа наиболее вероятных причин снижения численности морских млекопитающих и разработки конкретных мер охраны каланов на Северных Курильских островах.