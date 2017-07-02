11985
0
Как гусеница становится бабочкой: таймлапс-видео
Превращение гусеницы в бабочку обычно происходит незаметно внутри кокона, который защищает куколку, пока она медленно формирует свои эффектные крылья. Недавно этот процесс удалось заснять на видео.
National Geographic Россия
2 июля 2017 в 15:00
1
В 2015 году аспирантам пришла в голову простая идея, которая позволила бы им более подробно изучить метаморфозы, которые происходят с гусеницей. Джулиан Кимура из Гарвардского университета и Райан Нулл из Калифорнийского университета в Беркли сделали небольшой разрез и изъяли несколько клеток, которые формируют переднюю часть бабочки.
После этой операции, которая не нанесла вреда гусенице, они позволили ей окуклиться. Благодаря клеткам, которые они удалили, образовалось «окно», через которое можно в режиме реального времени наблюдать за формированием крыльев бабочки.
Недавно этот процесс был снят на видео. Аспирант Калифорнийского университета в Беркли Аарон Померанц создал таймлапс, который впервые демонстрирует этот процесс.