Первые шаги рысят из Московского зоопарка: видео
Рыси в Московском зоопарке содержатся с момента его основания. Самец и самка, ставшие недавно родителями, живут здесь 8 лет — с самого своего детства. Два года назад они стали парой, а теперь на свет появилось долгожданное потомство.
Рысята при рождении весят не более 300 граммов; их глаза открываются только на 12-й день. Первые полтора месяца котята питаются исключительно молоком матери, а затем она постепенно вводит в их рацион мясо. Все заботы о потомстве целиком ложатся на самку, самец не принимает участия в выращивании детенышей. Но в Московском зоопарке отца отселять не стали, поскольку он не проявляет к котятам никакой агрессии.
В конце июня шестинедельные рысята впервые покинули закрытый вольер и вместе с матерью начали выходить на прогулку. Однако увидеть рысь — непростая задача: первую половину дня эти животные предпочитают проводить в укрытиях, где они дремлют или, открыв один глаз, следят за воробьями. Рыси с удовольствием и очень ловко охотятся на них, гулять же они выходят ближе к вечеру.
Посмотрите, как рысь поймала огромную рыбу.