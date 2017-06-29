Деревья: карта памяти природы

  • Остистые сосны
    Остистые сосны
    Эдмунд Шульман, дендрохронолог и палеоклиматолог, был убежден в том, что годовые кольца могут пролить свет на историю климатов Земли, и провел немало месяцев на западе США в поисках старейших живых деревьев. В 1957 году Шульман нашел сосну, которую назвал Мафусаилом, — с 4789 кольцами. (В этом году сосне исполнится 4849 лет.) В 1964 году попытались узнать возраст еще одной сосны, но бур сломался. Когда дерево спилили, ученые поняли, что погубили старейшее из известных тогда деревьев: ему было 4862 года. Фото: Дайан Кук, Лен Дженшел
  • Тополь осинообразный
    Тополь осинообразный
    Нет, Дрожащий Гигант — это не монстр из низкопробного фантастического фильма, это самое настоящее, реальное живое существо, состоящее из 47 тысяч стволов и имеющее массу 6 тысяч тонн. Это естественный клон, который 80 тысяч лет назад зародился из одного-единственного семени тополя и разросся вширь, пуская побеги от единой корневой системы. Все стволы генетически идентичны, и, хотя среди них нет ни одного старше 150 лет, вместе с корнями их, вероятно, можно считать старейшим живым организмом на нашей планете. Фото: Дайан Кук, Лен Дженшел
  • Адансония (Баобаб)
    Адансония (Баобаб)
    Толстый приземистый баобаб снабжал австралийских аборигенов водой, пищей, лекарствами, давал убежище и даже мог служить усыпальницей для покойников. Некоторые племена почитали его как священное дерево. Этот баобаб, растущий в Западной Австралии, известен как дерево-тюрьма: якобы он когда-то служил местом временного заключения для арестантов-аборигенов, конвоируемых в Дерби. Однако, по данным историка Кристин Харман и антрополога Элизабет Грант из Тасманийского и Аделаидского университетов, это всего лишь легенда, сочиненная для того, чтобы превратить дерево в туристическую достопримечательность. Фото: Дайан Кук, Лен Дженшел
  • Манго индийское
    Манго индийское
    Манго, растущее в мозамбикской деревне Наунде, дает местным жителям не только тень, защищающую от жгучего африканского солнца. Подобно другим так называемым «деревьям сходок», оно служит традиционным местом, где рассказывают истории, проводят обряды, обсуждают вопросы деревенской жизни. «Это место для встреч и разговоров, где примиряют спорщиков, где улаживают разногласия и укрепляют единство, — пишет в своих мемуарах Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь ООН, уроженец Ганы. — Если проблему не удается уладить сегодня, значит, вы встретитесь завтра и продолжите беседу». Фото: Дайан Кук, Лен Дженшел
Природа

Деревья: карта памяти природы

Они вдохновляют, успокаивают нас — и напоминают о том, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.
Кэти Ньюман
29 июня 2017 в 19:26
3

У каждого дерева своя история, и некоторые по-настоящему берут за душу. Деревья хранят память о былом, воплощают религиозные верования, служат напоминанием о событиях печальных и трагических. Деревья живут в нашем воображении: растут, таинственные и волшебные, в лесах, населенных нашими фантазиями и страхами.

В сказках и легендах лес — обиталище призраков, ведьм и злых волков. Можно там встретить и белого оленя, чудесным образом избегающего стрелы охотника, и отшельника, который очень кстати является, чтобы подтолкнуть историю к счастливому (хотя и не всегда) концу.

Деревья подарили нам множество ярких метафор: человек может пустить корни, а может рубить сук, на котором сидит; яблочко от яблони недалеко падает; наши усилия могут принести плоды, но порой мы не видим за деревьями леса. А Ева с Адамом дорого заплатили за то, что вкусили запретный плод с древа познания добра и зла, росшего в райском саду.

  • Деревья: карта памяти природы
    Фото: Дайан Кук, Лен Дженшел

Существует поверье, что это дерево, растущее во дворе храма Дзосигая Кисимодзин в Токио, излечивает от бесплодия тех, кто обращается к нему с молитвой. В буддийской традиции богиня Кисимодзин считается покровительницей детей, хотя прошлое у нее весьма мрачное: она кормила несколько тысяч своих отпрысков, пожирая чужих детей. Чтобы преподать Кисимодзин урок, Будда спрятал одного из ее сыновей в своей чаше для милостыни. Не сумев отыскать ребенка, Кисимодзин впала в отчаяние и попросила Будду о помощи, а тот напомнил ей о горе, которое она причиняла другим. С тех пор богиня поклялась оберегать всех детей.

Читать далее

Тоже интересно

Смерть порождает жизнь: как упавшие деревья спасают лес

Статья опубликована в журнале National Geographic (№164, май 2017).
Обсудить
СМИ2
10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу
10 археологических находок, противоречащих здравому смыслу
Тоже интересно
Деревья-самоцветы: как поленья становятся кристаллами
Деревья-самоцветы: как поленья становятся кристаллами
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы