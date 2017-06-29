Редкий леопард вернулся в Северную Осетию: видео
Леопард является геральдическим символом Северной Осетии и изображен на гербе Республики. Кроме того, он считается символом столицы региона — Владикавказа, а также изображен на гербе Южной Осетии. Однако в дикой природе животное практически не встречается: в частности, в Северной Осетии в 2013 и 2015 годах было замечено лишь по одной особи. Ученые полагали, что леопард мог мигрировать из Ирана, однако новые кадры, полученные в 2017 году, позволяют считать, что этот вид постоянно обитает в некоторых районах Северного Кавказа.
Съемка сделана в мае 2017 года камеой видеонаблюдения Головной Зарамагской ГЭС, расположенной на реке Ардон в Алагирском районе Северной Осетии. Обнаружение редкого животного стало итогом сотрудничества ученых и гидроэнергетиков: в 2016 году они подписали соглашение, призванное способствовать восстановлению популяции леопардов в Республике Северная Осетия — Алания. В рамках договора проводится программа по сбору и анализу научной информации о животных, попадающих в объективы камер систем видеонаблюдения и мониторинга гидроэлектростанций.
Переднеазиатский леопард, или кавказский барс (лат. Panthera pardus ciscaucasica) — один из крупнейших подвидов леопарда: длина тела может достигать 183 см, длина хвоста — 116 см. Общая численность этих животных на планете оценивается в 870−1300 особей; больше всего — до 850 особей — обитает в Иране.
В Красную книгу Российской Федерации кавказский барс занесен под именем Panthera pardus ciscaucasica как исчезающий вид. В 2006 году Минприроды России утвердило «Программу восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе». Она предполагает размножение животных на базе Сочинского национального парка с последующим выпуском адаптированного потомства на территории Кавказского заповедника.
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