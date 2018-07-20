Какаду — отличные барабанщики: видео
Черный, или пальмовый какаду (лат. Probosciger aterrimus) обитает на севере Австралии, полуострове Кейп-Йорк, в Новой Гвинее и близлежащих островах.
И хотя в целом статус вида считается стабильным, в некоторых частях ареала численность черных какаду стремительно снижается. В частности, на полуострове Кейп-Йорк из-за развития горнодобывающей промышленности уничтожаются леса, и птицам становится негде жить и размножаться.
Австралийские ученые на протяжении семи лет исследовали какаду Кейп-Йорка. Одним из результатов стало детальное описание особенностей их брачного поведения.
Вот как выглядит ритуал ухаживания. Подготовив дупло, самец выбирает палочку, откусывает её клювом, очищает от листьев и начинает стучать по гнезду или ближайшей к нему ветке. Если звук ему не нравится, то он выбирает новую палочку, тщательно обрабатывает её и опять стучит: это происходит до того момента, когда звук понравится и ему, и самке. После этого самец клювом расщепляет палочку на мелкие волокна и кидает их в дупло.
Орнитологи подчеркивают, что осмысленное использование посторонних предметов у птиц встречается крайне редко и оно никогда не связано с ухаживанием. Например, вороны применяют инструменты для переноски тяжестей.
Записывая звуки, которые черные какаду издают в брачный период, ученые отметили, что птица явно старается поймать ритм. Более того, для каждой из них оказался характерен свой неповторимый стиль: одни играли свою мелодию быстро, другие — медленно, третьи чередовали и то, и другое, а четвертые еще и добавляли к барабанной дроби пение.
При этом какаду совершенно не тянет танцевать, что также является удивительным: у птиц танец является обычным ритуалом ухаживания. Узнайте, как свой род воспроизводят чайки.