  • Какаду — отличные барабанщики: видео
    Фото: Doug Janson/Wikipedia
  • Какаду — отличные барабанщики: видео
    Фото: Doug Janson/Wikipedia
  • Какаду — отличные барабанщики: видео
    Фото: Jim Bendon/Flickr.com
Природа

Какаду — отличные барабанщики: видео

Музыка очень важна в брачных ритуалах чёрных какаду, причём у каждой птицы — свой неповторимый стиль звучания!
Анастасия Баринова
20 июля 2018 в 09:26
11241

Черный, или пальмовый какаду (лат. Probosciger aterrimus) обитает на севере Австралии, полуострове Кейп-Йорк, в Новой Гвинее и близлежащих островах.

И хотя в целом статус вида считается стабильным, в некоторых частях ареала численность черных какаду стремительно снижается. В частности, на полуострове Кейп-Йорк из-за развития горнодобывающей промышленности уничтожаются леса, и птицам становится негде жить и размножаться.

Австралийские ученые на протяжении семи лет исследовали какаду Кейп-Йорка. Одним из результатов стало детальное описание особенностей их брачного поведения.

Вот как выглядит ритуал ухаживания. Подготовив дупло, самец выбирает палочку, откусывает её клювом, очищает от листьев и начинает стучать по гнезду или ближайшей к нему ветке. Если звук ему не нравится, то он выбирает новую палочку, тщательно обрабатывает её и опять стучит: это происходит до того момента, когда звук понравится и ему, и самке. После этого самец клювом расщепляет палочку на мелкие волокна и кидает их в дупло.


Орнитологи подчеркивают, что осмысленное использование посторонних предметов у птиц встречается крайне редко и оно никогда не связано с ухаживанием. Например, вороны применяют инструменты для переноски тяжестей.

Записывая звуки, которые черные какаду издают в брачный период, ученые отметили, что птица явно старается поймать ритм. Более того, для каждой из них оказался характерен свой неповторимый стиль: одни играли свою мелодию быстро, другие — медленно, третьи чередовали и то, и другое, а четвертые еще и добавляли к барабанной дроби пение.

При этом какаду совершенно не тянет танцевать, что также является удивительным: у птиц танец является обычным ритуалом ухаживания. Узнайте, как свой род воспроизводят чайки.

Тоже интересно

Хорватские аисты: невероятная история любви

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Находка 40-летней давности до сих пор будоражит умы ученых
Находка 40-летней давности до сих пор будоражит умы ученых
Тоже интересно
6 неожиданных фактов о петухах и курицах
6 неожиданных фактов о петухах и курицах
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета