Крот погиб в пасти окуня: фото
Поймав большеротого окуня, житель Миссури Монро МакКинни (Monroe MacKinney) был очень рад его размерам, однако он едва не выронил рыбу обратно в воду, когда обнаружил в ее пасти крота. Тот попал в пасть хищника еще живым и погиб в попытках из нее выбраться.
Большеротые окуни (лат. Micropterus salmoides) — самые крупные представители рода черных окуней; в длину они могут достигать 75 см при массе около 11 кг. Поимка крота, чей размер не превышает 16 см, не является для большеротого окуня чем-то необычным: молодые особи охотятся на мелкую рыбу, бокоплавов, креветок и насекомых, а взрослые к этому рациону добавляют улиток, речных раков, лягушек, змей, саламандр, летучих мышей и даже мелких водоплавающих птиц, млекопитающих и аллигаторов. Читать далее
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Главным остается вопрос, как восточноамериканский крот (лат. Scalopus aquaticus) попал в поле зрения рыбы. Это животное способно плавать, но не делает этого, поскольку всю свою жизнь проводит в норах под землей. Биологи предлагают два возможных объяснения. Во-первых, крота в водоем могли вынести сильные дожди. Также не исключено, что сначала животное было поймано ястребом, а затем тот уронил его в озеро: хищные птицы прибегают к такому методу, чтобы выманить рыбу.
Посмотрите, как аллигатор принес людям свою добычу.