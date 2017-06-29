  • Крот погиб в пасти окуня: фото
    Фото: Curtis Fry/Flickr.com/CC BY-NC 2.0
  • Крот погиб в пасти окуня: фото
    Фото: NOAA
  • Крот погиб в пасти окуня: фото
    Фото: Kenneth Catania/Wikipedia
Природа

Крот погиб в пасти окуня: фото

Один из видов окуней недаром носит имя «большеротый» — в его пасть способна поместиться очень крупная добыча. Рыбак из Миссури нашел внутри пойманной рыбы крота.
Анастасия Баринова
29 июня 2017 в 13:09
20

Поймав большеротого окуня, житель Миссури Монро МакКинни (Monroe MacKinney) был очень рад его размерам, однако он едва не выронил рыбу обратно в воду, когда обнаружил в ее пасти крота. Тот попал в пасть хищника еще живым и погиб в попытках из нее выбраться.

Большеротые окуни (лат. Micropterus salmoides) — самые крупные представители рода черных окуней; в длину они могут достигать 75 см при массе около 11 кг. Поимка крота, чей размер не превышает 16 см, не является для большеротого окуня чем-то необычным: молодые особи охотятся на мелкую рыбу, бокоплавов, креветок и насекомых, а взрослые к этому рациону добавляют улиток, речных раков, лягушек, змей, саламандр, летучих мышей и даже мелких водоплавающих птиц, млекопитающих и аллигаторов. Читать далее

Тоже интересно

9-летний рыбак поймал осетра весом 270 килограммов

Обсудить
СМИ2
Самые необычные собаки и кошки в мире (фото)
Самые необычные собаки и кошки в мире (фото)
Тоже интересно
Рысь поймала огромную рыбу: видео
Рысь поймала огромную рыбу: видео
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы