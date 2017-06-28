  • Рыба-гоблин, мастер камуфляжа
    Inimicus filamentosus Фото: Manuae/Wikipedia
  • Рыба-гоблин, мастер камуфляжа
    Inimicus didactylus Фото: Bernard Dupont/Flickr.com
  • Рыба-гоблин, мастер камуфляжа
    Inimicus didactylus Фото: Sylke Rohrlach/Flickr.com
Природа

Рыба-гоблин, мастер камуфляжа

В Тихом и Индийском океане живет яркая и ядовитая рыба инимикус. Несмотря на свой броский облик, она умеет прекрасно маскироваться. Но недавно один из инимикусов потерял бдительность и попал в объектив видеокамеры.
Анастасия Баринова
28 июня 2017 в 16:29
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Инимикусы (лат. Inimicus) относятся к семейству морских лучеперых рыб cкорпеновые (Scorpaenidae). Ученым известно десять видов инимикусов. Достигая в длину 25 см, они имеют крупную голову и тело, покрытое чешуей лишь фрагментарно. Питаются инимикусы червями и ракообразными, нападая на них из засады — зарывшись в песок или спрятавшись под камнем.

Недавно инструктор по дайвингу Виталий Базаров снял инимикуса, бредущего по дну залива Акаба. Так поступают многие скорпеновые рыбы: они, как правило, ведут придонный образ жизни, потому их грудные плавники помогают в поиске пищи и при передвижении по дну.

Неопытным пловцам лучше держаться от инимикуса подальше: у них возле колючек спинного плавника располагаются железы, выделяющие смертельный нейротоксин. Виртуозная маскировка среди песка и камней делает ядовитую рыбу незаметной, и люди нередко наступают на нее. Из-за опасности и своего устрашающего внешнего вида инимикус имеет несколько неофициальных имен: рыба-гоблин, дьявольская колючка, упырь и тому подобные зловещие клички.

Посмотрите, как организм человека реагирует на укол другой ядовитой рыбы.

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