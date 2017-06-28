Рыба-гоблин, мастер камуфляжа
Инимикусы (лат. Inimicus) относятся к семейству морских лучеперых рыб cкорпеновые (Scorpaenidae). Ученым известно десять видов инимикусов. Достигая в длину 25 см, они имеют крупную голову и тело, покрытое чешуей лишь фрагментарно. Питаются инимикусы червями и ракообразными, нападая на них из засады — зарывшись в песок или спрятавшись под камнем.
Недавно инструктор по дайвингу Виталий Базаров снял инимикуса, бредущего по дну залива Акаба. Так поступают многие скорпеновые рыбы: они, как правило, ведут придонный образ жизни, потому их грудные плавники помогают в поиске пищи и при передвижении по дну.
Неопытным пловцам лучше держаться от инимикуса подальше: у них возле колючек спинного плавника располагаются железы, выделяющие смертельный нейротоксин. Виртуозная маскировка среди песка и камней делает ядовитую рыбу незаметной, и люди нередко наступают на нее. Из-за опасности и своего устрашающего внешнего вида инимикус имеет несколько неофициальных имен: рыба-гоблин, дьявольская колючка, упырь и тому подобные зловещие клички.
Посмотрите, как организм человека реагирует на укол другой ядовитой рыбы.