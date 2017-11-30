Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
Большой Барьерный риф занимает 344 400 км² морского дна у северо-восточного побережья Австралии. Это 2300-километровая цепь, состоящая из 2900 отдельных рифов и порядка 900 островов.
Однако этой огромной экосистеме угрожают сразу несколько факторов. Значительный урон наносят тропические ураганы (которые с изменением климата формируются все чаще), а также «терновые венцы» — морские звезды, питающихся коралловыми полипами. Прибрежные воды загрязняют торговые и туристические суда. И, наконец, повышение температуры океана приводит к обесцвечиванию кораллов. Это «выцветание» — признак того, что колонию покидают микроскопические водоросли, обитающие в тканях кораллов. Такой коралл становится уязвимым и в скором времени погибает.
Слева — коралл без водорослей-симбионтов, 26 февраля 2016. Справа — восстановившаяся колония, сфотографированная 19 апреля того же года. Credit: Photographs by Terry Hughes et al./Nature
Впервые массовое обесцвечивание было задокументировано в 1980-х, a к 2016 году погибло рекордное количество коралловых колоний — в частности, на севере Большого Барьерного рифа.
Однако, по мнению специалистов, экосистема еще может оправиться: 100 из местных рифов могут послужить резервом для восстанавливающейся популяции полипов.
Массовое обесцвечивание не коснулась эту сотню: они находятся в тех районах Барьерного рифа, где температура воды чуть ниже, чем в окрестностях.
Их омывают течения, которые, по замыслу биологов, помогут перенести личинки здоровых коралловых полипов на вымершие участки.
Сто здоровых рифов только за один год могут заселить личинками почти половину всего Барьерного рифа.
Однако этот план может сработать только при соблюдении нескольких условий. В частности, необходимо остановить растущую температуру воды — то есть всем странам мира вступить в борьбу с глобальным потеплением.
Другое важное условие — контроль за растущим числом «терновых венцов». Сократить популяцию опасных морских звезд помогут их естественные враги — хищные рыбы (однако для этого следует запретить их ловлю в этой акватории), а также инновационные технологии вроде робота-охотника.
Узнайте больше о проблемах крупнейшего на планете кораллового рифа.