  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Участок Большого Барьерного рифа, 1 апреля 2017 года Фото: ESA
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Pixabay.com
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Paul Toogood/Flickr.com
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Kyle Taylor/Flickr.com
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Jenny Mealing/Flickr.com
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Paul Toogood/Flickr.com
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Mark Robinson/Flickr.com
  • Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф
    Фото: Kyle Taylor/Flickr.com
Природа

Новая надежда: что спасет Большой Барьерный риф

Крупнейший в мире коралловый риф под угрозой: полипы обесцвечиваются и умирают. Что может его спасти? 100 здоровых рифов, обнаруженных во время последних наблюдений.
Анастасия Баринова
30 ноября 2017 в 19:21
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Большой Барьерный риф занимает 344 400 км² морского дна у северо-восточного побережья Австралии. Это 2300-километровая цепь, состоящая из 2900 отдельных рифов и порядка 900 островов.

Однако этой огромной экосистеме угрожают сразу несколько факторов. Значительный урон наносят тропические ураганы (которые с изменением климата формируются все чаще), а также «терновые венцы» — морские звезды, питающихся коралловыми полипами. Прибрежные воды загрязняют торговые и туристические суда. И, наконец, повышение температуры океана приводит к обесцвечиванию кораллов. Это «выцветание» — признак того, что колонию покидают микроскопические водоросли, обитающие в тканях кораллов. Такой коралл становится уязвимым и в скором времени погибает.

Terry Hughes et al.:Nature.jpg

Слева — коралл без водорослей-симбионтов, 26 февраля 2016. Справа — восстановившаяся колония, сфотографированная 19 апреля того же года. Credit: Photographs by Terry Hughes et al./Nature

Впервые массовое обесцвечивание было задокументировано в 1980-х, a к 2016 году погибло рекордное количество коралловых колоний — в частности, на севере Большого Барьерного рифа.

Однако, по мнению специалистов, экосистема еще может оправиться: 100 из местных рифов могут послужить резервом для восстанавливающейся популяции полипов.

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