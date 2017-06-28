Аллигатор против урагана: исход предрешен
Первые представители рода аллигаторы населяли Землю уже 66 миллионов лет назад, в период палеоцена. Но несмотря на столь долгую историю, эти животные так и не научились приспосабливаться к стихийным бедствиям. С приближением холодов их метаболизм замедляется, и они становятся малоподвижны — но именно в это время чаще всего бушуют сильные ветра, а водоемы выходят из берегов. В результате рептилии, не успевшие найти удобное укрытие, оказываются унесенными от привычного места обитания.
Аллигаторы способны ориентироваться в пределах 100 км, но оказавшись дальше, они уже не найдут дорогу домой. Самый известный из подобных случаев произошел в 2008 году, когда молодой аллигатор, помеченный учеными в штате Луизиана, после урагана Айк был найден за 400 км — в штате Техас.
Свидетельства другого тропического циклона — Мэттью — были обнаружены экологами на заповедном острове Вассо в штате Джорджия: со времени прохождения урагана прошло уже более полугода, но специалисты до сих пор расчищают тропы от поваленных деревьев.
Под одним из них был найден мертвый аллигатор. Комментируя это происшествие, биологи говорят о том, что у рептилии не было шанса на спасение даже в том случае, если она была бы крупнее, а дерево — тоньше. На момент прохождения урагана аллигатор либо не успел укрыться, либо был вынесен ветром или водой из своей норы. Убежать от падающего дерева он тоже не мог: Мэттью бушевал в октябре, когда рептилия замедлила свой метаболизм.
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