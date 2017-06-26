  • Боксерский поединок оленей: видео
    Фото: Tennessee Wildlife Resources Agency/Facebook
  • Боксерский поединок оленей: видео
    Фото: Tennessee Wildlife Resources Agency/Facebook
Природа

Боксерский поединок оленей: видео

Биологи в американском штате Теннесси сняли на видео драку белохвостых оленей. Животные выясняли отношения, стоя на задних лапах.
Анастасия Баринова
26 июня 2017 в 19:48
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Наиболее распространенным представителем семейства оленевых на территории Северой Америки является белохвостый олень (лат. Odocoileus virginianus). От благородного (лат. Cervus elaphus) и других подвидов он отличается более миниатюрными размерами. Рога, имеющие форму полумесяца, носят только самцы. По окончании брачного сезона они их сбрасывают, начиная отращивать новые.

Героями видео, снятого в одном из лесов штата Теннесси, стали выясняющие отношения олени. Свои передние ноги они освободили для того, чтобы наносить друг другу удары. Съемка велась автоматической камерой, и окончание битвы в ее объектив не попало: один из оленей отступил, а другой, все так же прыгая на задних ногах, устремился вдогонку.

Биологи поясняют, что сражение, скорее всего, велось из-за пищевых ресурсов: отсутствие рогов показывает окончание брачного периода, то есть делить самку животным не нужно.

Драка в боксерском стиле для оленей не является чем-то необычным: в период отсутствия рогов других способов решить проблему у них нет.

Посмотрите, как отношения выясняют зайчихи.

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