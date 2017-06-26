Кит едва не запрыгнул в лодку к рыбакам: видео
Житель Нью-Джерси Пол Циолковский (Paul Ziolkowski) вместе с друзьями отправился на рыбалку. Внезапно прямо в нескольких сантиметрах от их лодки из воды стремительно выпрыгнул огромный горбатый кит, щелкнул челюстями и погрузился обратно. Животное длиной около 18 метров могло легко перевернуть 2,5-метровое плавательное средство.
К счастью, этого не произошло, но так или иначе рыбаки получили незабываемые впечатления. «Я все еще в шоке после того, как этот товарищ нас чуть не перевернул. Со мной в жизни случалось много сумасшедшего, и равных этому найдется немного», — рассказал Циолковский.
Комментируя видео, морские биологи не могут объяснить поведение кита: эти обитатели морей обладают отличными навигационными способностями. В данном случае кит преследовал косяк рыб и даже выбросил одну из них на борт лодки вместе с мощной волной. Однако, как правило, горбатые киты не настолько увлекаются охотой; обнаружив присутствие человека, они стараются держаться от него на расстоянии.
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