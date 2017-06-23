Спасение упавшего в воду слоненка: видео
Слоны совместно опекают малышей. Случай, произошедший недавно в зоопарке Сеула, прекрасно это иллюстрирует. Годовалый слоненок, приблизившись к краю небольшого водоема, свалился в него. Утонуть он не мог: глубина бассейна невелика, а плавать слоны учатся с первых дней жизни. Кроме того, его хобот постоянно оставался над поверхностью воды.
Несмотря на отсутствие прямой угрозы для жизни, ситуация встревожила всех слонов, находящихся поблизости. На помощь неосторожному малышу устремилась не только его 13-летняя мать, но и 36-летняя самка, а слон, располагавшийся за забором в соседнем вольере, начал нервно шагать вперед и назад. Спасательная операция прошла слаженно и успешно: обе самки аккуратно сопроводили юного пловца к берегу.
Слоны — социальные животные (правда, самцы обычно держатся в отдалении от самок и детенышей). Слонята появляются на свет в окружении всего стада: самки из группы окружают в этот момент роженицу, образуя защитный круг. Детеныш питается молоком целых 24 месяца, причем вскармливанием слоненка поочередно занимаются несколько самок. К 6−7 годам молодой слон начает самостоятельную жизнь.
Посмотрите, как люди помогли слоненку, провалившемуся в яму.