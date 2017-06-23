«Человеческая рыбка» побила рекорд глубоководного погружения
Официальное название «человеческой рыбки» — европейский протей (Proteus anguinus). «Кличку» земноводное получило из-за своей бледно-розовой кожи, напоминающей цвет тела человека. В длину животные достигают примерно 30 см при массе до 20 граммов. Эти хвостатые амфибии являются эндемиками западной части Балканского полуострова; в дикой природе их осталось около 4000.
Средняя продолжительность их жизни — 69 лет, хотя встречаются и столетние долгожители. Обитая в полной темноте, в холодных пещерных водоемах при температуре около +10 ºC, они не имеют развитых органов зрения, зато способны воспринимать свет поверхностью своей кожи.
Ранее считалось, что «человеческие рыбки» выбирают местом своего обитания пещеры, расположенные не глубже 100 метров от поверхности воды. Но недавно международная группа ученых обнаружила колонию европейских протеев, живущих на 113-метровой глубине в одной из пещер Хорватии. Как говорится в статье, опубликованной по результатам экспедиции, для данного вида земноводных это рекорд.
Биологи также поняли, по какому принципу «человеческая рыбка» выбирает себе дом: оказалось, что важна не столько глубина пещеры, сколько ее соответствие ряду условий, таких как температура, скорость течения воды и уровень освещенности.
Посмотрите, как европейские протеи появляются на свет.