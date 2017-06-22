Чайки-вредители
Биологи из Университета Дьюк провели исследование, посвященное влиянию чаек на экосистему. За основу были взяты данные о том, что на свалках Северной Америки питается свыше 1,4 млн этих птиц. При этом они не живут возле мусорных завалов — они прилетают туда, чтобы утолить голод, а затем возвращаются к воде.
Подобная нездоровая пища превращается в столь же ядовитый помет, которым птицы щедро удобряют близлежащие водоемы: за год в них оседает 240 тонн азота и 39 тонн фосфора. Эти питательные вещества способствуют бурному росту водорослей, что приводит к цветению воды, а это, в свою очередь, отражается на растительном и животном мире водоемов. На очистку зараженной воды по всей стране требуется около 100 миллионов долларов ежегодно.
Представив эти цифры, биологи подчеркивают, что это еще самый позитивный сценарий: расчеты велись исходя из примерной оценки популяции чаек, сделанной ранее швейцарскими учеными. По факту к мусорным полигонам США может прилетать до пяти миллионов птиц, и в этом случае проблема оказывается гораздо масштабнее.
Для того, чтобы минимизировать вред, который чайки наносят экосистеме, специалисты рекомендуют оперативнее утилизировать отходы: питайся птицы только тем кормом, который положен им природой, они бы не оказывали негативного влияния на водоемы.
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