В Китае сотни рыб выбросились из воды: видео
Известно много случаев, когда из-за отравления воды или по другим экологическим причинам живую либо уже мертвую рыбу прибивает к берегу течением. Однако в городе Цзяоцзо действие разворачивалось по другому сценарию: карпы самостоятельно покидали озеро, высоко выпрыгивая из воды. Казалось, они были охвачены паникой и пытались скрыться от какой-то угрозы.
Первым предположением, которое сделали местные жители, стала идея о разрядах электрического тока: возможно, где-то в районе водоема была нарушена целостность кабеля. Кто-то решил, что рыба почувствовала приближение какой-нибудь катастрофы, и ее самоубийство — это «вестник апокалипсиса».
Свою версию выдвинули представители властей. По их мнению, рыбу напугали акустические вибрации, которые исходили из концертного зала, расположенного неподалеку от озера. В это время там происходил песенный конкурс, и мощная звуковая волна, распространившись по воде, могла напугать ее обитателей.
Доказательств нет ни у одной из гипотез, однако негативное влияние громкой музыки на рыб известно давно.