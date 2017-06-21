  • В Китае сотни рыб выбросились из воды: видео
    Фото: Hillebrand Steve/U.S. Fish and Wildlife Service
  • В Китае сотни рыб выбросились из воды: видео
    Фото: C Keigher/Flickr.com
Природа

В Китае сотни рыб выбросились из воды: видео

Жители города Цзяоцзо в центральном Китае стали свидетелями зрелища, которое они бы предпочли забыть: сотни рыб панически выпрыгивали из озера, разбиваясь затем о набережную или лодки. Причина их массовой гибели точно не установлена.
Анастасия Баринова
21 июня 2017 в 17:17
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Известно много случаев, когда из-за отравления воды или по другим экологическим причинам живую либо уже мертвую рыбу прибивает к берегу течением. Однако в городе Цзяоцзо действие разворачивалось по другому сценарию: карпы самостоятельно покидали озеро, высоко выпрыгивая из воды. Казалось, они были охвачены паникой и пытались скрыться от какой-то угрозы.

Первым предположением, которое сделали местные жители, стала идея о разрядах электрического тока: возможно, где-то в районе водоема была нарушена целостность кабеля. Кто-то решил, что рыба почувствовала приближение какой-нибудь катастрофы, и ее самоубийство — это «вестник апокалипсиса».

Свою версию выдвинули представители властей. По их мнению, рыбу напугали акустические вибрации, которые исходили из концертного зала, расположенного неподалеку от озера. В это время там происходил песенный конкурс, и мощная звуковая волна, распространившись по воде, могла напугать ее обитателей.

Доказательств нет ни у одной из гипотез, однако негативное влияние громкой музыки на рыб известно давно.

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