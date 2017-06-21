Хамелеон превратился в мумию: как это возможно?!
Хамелеон, превратившийся в мумию, провел свои последние минуты жизни в безуспешном поиске воды. Он взобрался на трубу, но она, по всей видимости, была отключена. Истощенное от жажды животное не успело покинуть ее и скончалось прямо на месте. Солнце высушило его тело, а затем муравьи, съев внутренние органы, завершили процесс «консервации».
Комментируя снимки, сделанные индийской журналисткой Джанаки Ленин (Janaki Lenin), биологи говорят о растущем влиянии климатических изменений на представителей фауны. Даже хамелеоны, которые умеют самостоятельно регулировать температуру своего тела, могут потерять способность охлаждаться в том случае, если вокруг царит жара.
Недавно был обнаружен еще один негативный эффект глобального потепления. Для многих видов черепах и хамелеонов будущий пол детеныша напрямую связан с температурой, при которой инкубируются яйца. На одном из островов Новой Зеландии сейчас на свет появляются исключительно мужские особи пресмыкающихся вида гаттерия (лат. Sphenodon punctatus): даже в тени температура такова, что в яйце формируются только самцы. Это, в свою очередь, в обозримом будущем приведет к полному исчезновению всей популяции.
Животные пытаются противостоять климатическим изменениям: например, расписная черепаха (лат. Chrysemys picta) в жаркие годы умеет находить наиболее затененные места. Однако при тенденции роста глобальной температуры однажды наступит момент, когда даже в тени будет так же жарко, как под палящим солнцем в прошлом.
Посмотрите, как глобальное потепление убивает северных оленей.