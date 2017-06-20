  • Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео
    Фото: Bilby/Wikipedia
  • Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео
    Фото: Eric Kilby/Flickr.com
  • Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео
    Фото: Greg Goebel/Flickr.com
Природа

Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео

Хохлатый гиббон, обитающий в зоопарке американского города Сан-Антонио, устроил побег на глазах у посетителей.
Анастасия Баринова
20 июня 2017 в 14:51
176

В зоопарке Сан-Антонио (штат Техас) содержатся несколько белощеких хохлатых гиббонов (лат. Nomascus leucogenys). Это редчайший вид приматов: Международный союз охраны природы относит их к видам на грани исчезновения. Ранее белощекие хохлатые гиббоны встречались по всей Юго-Восточной Азии, но затем практически повсеместно были истреблены. В настоящее время 455 особей, обитающих в гористой лесной местности на границе Вьетнама и Лаоса, считаются единственной известной популяцией этих животных.

Стая, живущая в Сан-Антонио, насчитывает и самцов (для них характерна темная окраска шерсти), и самок (их шкура имеет светлый оттенок). В природе эти приматы проводят свое время на деревьях, активно перемещаясь по ним в дневное время. В зоопарке для них оборудован вольер, где, помимо веток, животные могут передвигаться, цепляясь за сетку.

Один из посетителей, снимая белощеких хохлатых гиббонов, случайно стал свидетелем побега из вольера: молодой самец обнаружил отверстие в сетке, выбрался на ее внешнюю сторону, добежал до ближайшего дерева и скрылся в его кроне.

Комментируя ситуацию, представители зоопарка сообщили, что беглец вскоре был пойман и возвращен в вольер. Животное не пострадало, а сотрудники осмотрели клетки в поисках других слабых мест.

Посмотрите, как из зоопарка попытались сбежать пингвины.

Тоже интересно

Коала заснул во время побега из зоопарка

Обсудить
СМИ2
В Индии появился на свет теленок с человеческим лицом (фото)
В Индии появился на свет теленок с человеческим лицом (фото)
Тоже интересно
Малая панда вернулась в зоопарк после 8 месяцев побега
Малая панда вернулась в зоопарк после 8 месяцев побега
Женщины моря
Женщины моря