Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео
В зоопарке Сан-Антонио (штат Техас) содержатся несколько белощеких хохлатых гиббонов (лат. Nomascus leucogenys). Это редчайший вид приматов: Международный союз охраны природы относит их к видам на грани исчезновения. Ранее белощекие хохлатые гиббоны встречались по всей Юго-Восточной Азии, но затем практически повсеместно были истреблены. В настоящее время 455 особей, обитающих в гористой лесной местности на границе Вьетнама и Лаоса, считаются единственной известной популяцией этих животных.
Стая, живущая в Сан-Антонио, насчитывает и самцов (для них характерна темная окраска шерсти), и самок (их шкура имеет светлый оттенок). В природе эти приматы проводят свое время на деревьях, активно перемещаясь по ним в дневное время. В зоопарке для них оборудован вольер, где, помимо веток, животные могут передвигаться, цепляясь за сетку.
Один из посетителей, снимая белощеких хохлатых гиббонов, случайно стал свидетелем побега из вольера: молодой самец обнаружил отверстие в сетке, выбрался на ее внешнюю сторону, добежал до ближайшего дерева и скрылся в его кроне.
Комментируя ситуацию, представители зоопарка сообщили, что беглец вскоре был пойман и возвращен в вольер. Животное не пострадало, а сотрудники осмотрели клетки в поисках других слабых мест.
Посмотрите, как из зоопарка попытались сбежать пингвины.