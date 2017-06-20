  • Невозможное возможно: одинокий лев вырастил осиротевшего львенка
    Отец и сын. Фото: Blackpool Zoo
  • Невозможное возможно: одинокий лев вырастил осиротевшего львенка
    Хари в возрасте 22 месяцев Фото: Blackpool Zoo
  • Невозможное возможно: одинокий лев вырастил осиротевшего львенка
    Фото: Blackpool Zoo
  • Невозможное возможно: одинокий лев вырастил осиротевшего львенка
    Фото: Blackpool Zoo
Природа

Невозможное возможно: одинокий лев вырастил осиротевшего львенка

Львенок, родившийся в одном из британских зоопарков, рано лишился матери, и его воспитанием занялся отец. В дикой природе такое практически невозможно: львы своими детенышами не интересуются.
Анастасия Баринова
20 июня 2017 в 13:54
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В зоопарке города Блэкпул жила пара львов — Рэйчел и Уоллес. Оба они родились в неволе; вместе они были девять лет. В мае 2015 года у них появилось два львенка, но один из них имел врожденные дефекты и умер спустя пару дней. Все свое внимание Рэйчел уделила оставшемуся малышу, получившему имя Хари (в переводе с языка суахили — «король»).

Львята рождаются слепыми и беспомощными, их масса не превышает 2,2 кг. Глаза открываются приблизительно через неделю, ползать они начинают через день или два, а ходить — после третьей недели жизни. Материнским молоком они питаются до 7 месяцев, но еще долго остаются возле матери, которая учит их необходимым навыкам.

В природе львы живут от десяти до четырнадцати лет, в неволе нередко переваливают двадцатилетний рубеж. Но Рэйчел стала матерью в 14-летнем возрасте, что для львов достаточно поздно. Ее организм плохо перенес нагрузку, и спустя семь месяцев после рождения Хари она умерла от сердечного приступа. Малыш уже был относительно самостоятельным, однако еще нуждался в материнском внимании.

На воле подросшие детеныши присоединяются к прайду и растут под присмотром всех львиц. Самцы в исключительных случаях могут поиграть с львятами, но они быстро раздражаются, рычат и могут нанести им мощные удары лапой. В зоопарке Блэкпула других львиц не было, и смотрители опасались, что развитие Хари остановится: казалось, что научить его всему, что требуется, больше некому. Однако случилось чудо: овдовев, Уоллес взял на себя заботу о потомке.

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