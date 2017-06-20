Невозможное возможно: одинокий лев вырастил осиротевшего львенка
В зоопарке города Блэкпул жила пара львов — Рэйчел и Уоллес. Оба они родились в неволе; вместе они были девять лет. В мае 2015 года у них появилось два львенка, но один из них имел врожденные дефекты и умер спустя пару дней. Все свое внимание Рэйчел уделила оставшемуся малышу, получившему имя Хари (в переводе с языка суахили — «король»).
Львята рождаются слепыми и беспомощными, их масса не превышает 2,2 кг. Глаза открываются приблизительно через неделю, ползать они начинают через день или два, а ходить — после третьей недели жизни. Материнским молоком они питаются до 7 месяцев, но еще долго остаются возле матери, которая учит их необходимым навыкам.
В природе львы живут от десяти до четырнадцати лет, в неволе нередко переваливают двадцатилетний рубеж. Но Рэйчел стала матерью в 14-летнем возрасте, что для львов достаточно поздно. Ее организм плохо перенес нагрузку, и спустя семь месяцев после рождения Хари она умерла от сердечного приступа. Малыш уже был относительно самостоятельным, однако еще нуждался в материнском внимании.
На воле подросшие детеныши присоединяются к прайду и растут под присмотром всех львиц. Самцы в исключительных случаях могут поиграть с львятами, но они быстро раздражаются, рычат и могут нанести им мощные удары лапой. В зоопарке Блэкпула других львиц не было, и смотрители опасались, что развитие Хари остановится: казалось, что научить его всему, что требуется, больше некому. Однако случилось чудо: овдовев, Уоллес взял на себя заботу о потомке.
Отец и сын проводили все время вместе и даже спали, прижавшись друг ко другу. Смотрителей поразил «уровень толерантности Уоллеса»: как и дикие львы, он мог зарычать, но происходило это по прошествии необычайно долгого времени, а до того он терпеливо сносил ошибки и непонятливость малыша. Главным камнем преткновения было время трапезы. В природе самцы первыми едят добычу, а самкам и детенышам достается то, что осталось. Потребовалось много времени, чтобы Хари это понял, и это осталось единственной конфликтной ситуацией между ними.
В мае 2017 года Хари исполнилось два года. Он практически сравнялся с отцом в размерах и весит почти 62 кг. Ему и сейчас требуется помощь старшего опытного льва, и Уоллес продолжает делиться с ним своим опытом.
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