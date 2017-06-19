Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
В исследовании принимали участие 40 морских биологов из 14 научных организаций семи стран. За время экспедиции, длившейся с середины мая до середины июня, ученые проплыли вдоль океанического шельфа от Тасмании до Брисбена. Изучая глубоководные экосистемы, специалисты собрали около тысячи представителей морской фауны, обитающих на глубине от 2,5 до 4 километров.
Часть из них относится к новым видам. Это, например, рыбы-гробы из семейства лучеперых рыб хаунаксовые (лат. Chaunacidae): местные разновидности имеют особенности, позволяющие отнести их к отдельному виду.
Открытием стал и новый вид офиур (лат. Ophiuroidea) — донных животных, внешне похожих на морских звезд. Их назвали офиурой «Игры престолов», Ophiohamus georgemartini, из-за сходства шипов с королевской короной из популярного сериала.
Для поисков представителей фауны, обитающих на большой глубине, была применена новая технология 3D-сканирования, позволившая не пропустить даже самые крохотные организмы — такие, как многощетинковые черви (Polychaeta) размером менее миллиметра.
Некоторые предварительные результаты опубликованы в блоге экспедиции, а теперь биологам предстоит детально описать находки. Возможно, их каталогизация принесет новые открытия.
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