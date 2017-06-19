  • Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
    Фото: Asher Flatt/Nespmarine.edu.au
  • Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
    Фото: Maggie Georgieva/Nespmarine.edu.au
  • Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
    Фото: Jerome Mallefet/Nespmarine.edu.au
  • Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
    Фото: Robert Zugaro/Nespmarine.edu.au
  • Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
    Фото: Asher Flatt/Nespmarine.edu.au
Природа

Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео

Международная группа ученых завершила экспедицию, которая проводилась на судне Investigator у берегов Австралии. Результаты проекта под названием «Отбор глубоководных проб» (Sampling the Abyss) порадовали множеством интересных находок.
Анастасия Баринова
19 июня 2017 в 17:24
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В исследовании принимали участие 40 морских биологов из 14 научных организаций семи стран. За время экспедиции, длившейся с середины мая до середины июня, ученые проплыли вдоль океанического шельфа от Тасмании до Брисбена. Изучая глубоководные экосистемы, специалисты собрали около тысячи представителей морской фауны, обитающих на глубине от 2,5 до 4 километров.

Часть из них относится к новым видам. Это, например, рыбы-гробы из семейства лучеперых рыб хаунаксовые (лат. Chaunacidae): местные разновидности имеют особенности, позволяющие отнести их к отдельному виду.

Открытием стал и новый вид офиур (лат. Ophiuroidea) — донных животных, внешне похожих на морских звезд. Их назвали офиурой «Игры престолов», Ophiohamus georgemartini, из-за сходства шипов с королевской короной из популярного сериала.

  • Рыба-гроб и другие подводные монстры Австралии: видео
    Фото: Asher Flatt, Robert Zugaro/Nespmarine.edu.au

Для поисков представителей фауны, обитающих на большой глубине, была применена новая технология 3D-сканирования, позволившая не пропустить даже самые крохотные организмы — такие, как многощетинковые черви (Polychaeta) размером менее миллиметра.

Некоторые предварительные результаты опубликованы в блоге экспедиции, а теперь биологам предстоит детально описать находки. Возможно, их каталогизация принесет новые открытия.

Узнайте о других необычных существах, обитающих под водой.

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