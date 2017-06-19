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Таймырские оленеводы могут быть спокойны: теперь их подопечных, да и их самих, в случае чего можно будет найти гораздо проще. Фото: Карина Каренина
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А вообще, на Таймыре живут не только олени, но и, например, чернобурки… Фото: Ольга Александрова
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…А еще кулики… Фото: Ольга Александрова
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… и даже горностаи. Фото: Ольга Александрова
Таймырские домашние олени попали под колпак
Площадкой для эксперимента станет одно из крупных оленеводческих хозяйств Таймыра, крупнейшего полуострова России. Ошейники с передатчиками ГЛОНАСС наденут на вожаков в стадах.
«Враги оленей — волки. Иногда они оленей пугают, и животные убегают в тундру. Нужно много усилий, чтобы отыскать такое стадо. С помощью ГЛОНАСС найти животных будет гораздо легче», — рассказал представитель хозяйства в интервью ТАСС.
Также отмечается, что новшество позволит оленеводам чувствовать себя увереннее: они будут знать, что, в случае необходимости, — например, при вызове санитарной авиации, их быстро найдут и окажут помощь.
Таймыр — один из российских центров домашнего оленеводства. Поголовье оленей в хозяйствах за последние десять лет выросло в 2,5 раза — до 110 тысяч.
ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — российская спутниковая система навигации.