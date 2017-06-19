  • Таймырские домашние олени попали под колпак
    Таймырские оленеводы могут быть спокойны: теперь их подопечных, да и их самих, в случае чего можно будет найти гораздо проще. Фото: Карина Каренина
  • Таймырские домашние олени попали под колпак
    А вообще, на Таймыре живут не только олени, но и, например, чернобурки… Фото: Ольга Александрова
  • Таймырские домашние олени попали под колпак
    …А еще кулики… Фото: Ольга Александрова
  • Таймырские домашние олени попали под колпак
    … и даже горностаи. Фото: Ольга Александрова
Природа

Таймырские домашние олени попали под колпак

Система ГЛОНАСС давно помогает отслеживать маршруты миграций диких животных, а теперь ее впервые применят для домашних оленей.
National Geographic Россия
19 июня 2017 в 12:44
2012

Площадкой для эксперимента станет одно из крупных оленеводческих хозяйств Таймыра, крупнейшего полуострова России. Ошейники с передатчиками ГЛОНАСС наденут на вожаков в стадах.

«Враги оленей — волки. Иногда они оленей пугают, и животные убегают в тундру. Нужно много усилий, чтобы отыскать такое стадо. С помощью ГЛОНАСС найти животных будет гораздо легче», — рассказал представитель хозяйства в интервью ТАСС.

Также отмечается, что новшество позволит оленеводам чувствовать себя увереннее: они будут знать, что, в случае необходимости, — например, при вызове санитарной авиации, их быстро найдут и окажут помощь.

Таймыр — один из российских центров домашнего оленеводства. Поголовье оленей в хозяйствах за последние десять лет выросло в 2,5 раза — до 110 тысяч.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) — российская спутниковая система навигации.

Тоже интересно

Самые фотографируемые места мира собраны на карте

Обсудить
СМИ2
Найденный в траве птенец преподнёс спасительнице настоящий сюрприз
Найденный в траве птенец преподнёс спасительнице настоящий сюрприз
Тоже интересно
Как из тундры сделать степь?
Как из тундры сделать степь?
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века