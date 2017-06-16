Апокалипсис сегодня: грозные облака в Швеции
В некоторых случаях кучево-дождевые облака могут походить на гигантскую волну. Такой тип облаков образуется на границе атмосферных фронтов — на переднем крае грозы под влиянием воздушных масс, связанных с морским бризом. Их природа до конца не изучена; согласно одной из гипотез, это спиральные рукава циклонов.
Еще одно название валовых облаков — грозовой воротник: вслед за ним приходят шквалы, ливни и грозы, а у поверхности земли меняется уровень атмосферного давления. В Австралии часто формируется разновидность валовых облаков «утренняя глория»: ее длина может достигать 1000 километров.
А в шведской провинции Сконе это явление встречается крайне редко, и недавнее появление валовых облаков напугало местных жителей. Публикуя фотографии в соцсетях, они назвали их «облаками Судного дня».
Посмотрите, как выглядят другие зловещие облака.