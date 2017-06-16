  • Апокалипсис сегодня: грозные облака в Швеции
    Фото: Sören Fingal/Imgrum
  • Апокалипсис сегодня: грозные облака в Швеции
    Фото: bestofsandiibell/Instagram
Природа

Апокалипсис сегодня: грозные облака в Швеции

В зависимости от атмосферных условий облака могут принимать самые разнообразные формы и вызывать у особо впечатлительных наблюдателей занимательные ассоциации.
Анастасия Баринова
16 июня 2017 в 17:31
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В некоторых случаях кучево-дождевые облака могут походить на гигантскую волну. Такой тип облаков образуется на границе атмосферных фронтов — на переднем крае грозы под влиянием воздушных масс, связанных с морским бризом. Их природа до конца не изучена; согласно одной из гипотез, это спиральные рукава циклонов.

Еще одно название валовых облаков — грозовой воротник: вслед за ним приходят шквалы, ливни и грозы, а у поверхности земли меняется уровень атмосферного давления. В Австралии часто формируется разновидность валовых облаков «утренняя глория»: ее длина может достигать 1000 километров.

  • Апокалипсис сегодня: грозные облака в Швеции
    «Утренняя глория» в Австралии Фото: Mick Petroff/Wikipedia

А в шведской провинции Сконе это явление встречается крайне редко, и недавнее появление валовых облаков напугало местных жителей. Публикуя фотографии в соцсетях, они назвали их «облаками Судного дня».

Посмотрите, как выглядят другие зловещие облака.

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