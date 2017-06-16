  • Тысячи пчел заблокировали вход в небоскреб в Нью-Йорке: видео
    Фото: CBS New York/YouTube
  • Тысячи пчел заблокировали вход в небоскреб в Нью-Йорке: видео
    Фото: CBS New York/YouTube
Природа

Тысячи пчел заблокировали вход в небоскреб в Нью-Йорке: видео

Вход в одно из высотных зданий Манхеттена оказался закрыт из-за тысяч пчел: насекомые пытались найти себе новый дом.
Анастасия Баринова
16 июня 2017 в 14:41
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13 июня к небоскребу медиа-компании Vox Media в Нью-Йорке были вызваны пчеловоды: без их помощи очистить вход в здание от облепивших его тысяч пчел оказалось невозможно. Специалисты попробовали применить вакуумный «пылесос», но он не работал; тогда сбор пчел стал проводиться вручную — насекомых осторожно отделяли от поверхностей и укладывали в коробку. Примерно через час вакуумное устройство удалось починить, и дело пошло быстрее. Затем коробки с пчелами были перенесены на природу — туда, где насекомые смогут создать новую колонию.

По приблизительным оценкам, небоскреб атаковало около 20 000 пчел. Собрать тех, кто отдалился от небоскреба, не удалось, и они, как говорят специалисты, выжить в одиночку не смогут.

Совсем недавно, в начале июня, аналогичное нашествие пчел произошло в другой части Манхеттена. Объясняется это переполненностью колонии и необходимостью искать новые места обитания.

Специалисты поясняют, что в среднем пчелиные колонии насчитывается от 30 000 до 50 000 особей. Однако при повышении температуры воздуха пчелы размножаются активнее, и всем вместе становится слишком тесно. Кроме того, в таких условиях нередко рождается еще одна пчеломатка. Но в колонии может быть только одна королева, поэтому более молодая из них, забрав «лишних» пчел, отправляется на поиск нового дома.

В Нью-Йорке стоит жара, что объясняет рост пчелиной популяции. Правда, пчеловоды пока не знают, где именно находятся ульи, из которых на улицы мегаполиса направляются тысячи бездомных пчел.

Узнайте, почему вымирают пчелы.

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