Тысячи пчел заблокировали вход в небоскреб в Нью-Йорке: видео
13 июня к небоскребу медиа-компании Vox Media в Нью-Йорке были вызваны пчеловоды: без их помощи очистить вход в здание от облепивших его тысяч пчел оказалось невозможно. Специалисты попробовали применить вакуумный «пылесос», но он не работал; тогда сбор пчел стал проводиться вручную — насекомых осторожно отделяли от поверхностей и укладывали в коробку. Примерно через час вакуумное устройство удалось починить, и дело пошло быстрее. Затем коробки с пчелами были перенесены на природу — туда, где насекомые смогут создать новую колонию.
По приблизительным оценкам, небоскреб атаковало около 20 000 пчел. Собрать тех, кто отдалился от небоскреба, не удалось, и они, как говорят специалисты, выжить в одиночку не смогут.
Совсем недавно, в начале июня, аналогичное нашествие пчел произошло в другой части Манхеттена. Объясняется это переполненностью колонии и необходимостью искать новые места обитания.
Специалисты поясняют, что в среднем пчелиные колонии насчитывается от 30 000 до 50 000 особей. Однако при повышении температуры воздуха пчелы размножаются активнее, и всем вместе становится слишком тесно. Кроме того, в таких условиях нередко рождается еще одна пчеломатка. Но в колонии может быть только одна королева, поэтому более молодая из них, забрав «лишних» пчел, отправляется на поиск нового дома.
В Нью-Йорке стоит жара, что объясняет рост пчелиной популяции. Правда, пчеловоды пока не знают, где именно находятся ульи, из которых на улицы мегаполиса направляются тысячи бездомных пчел.
Узнайте, почему вымирают пчелы.