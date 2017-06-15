Ночная охота пумы: редкое видео
Пумы, или кугуары (Puma concolor) обитают в Северной и Южной Америке. Их также называют горными львами, хотя эти животные встречаются на разной высоте: от равнин до 4700-метровых возвышенностей. Пумы ведут одиночный образ жизни; их охотничьи участки строго поделены между разными особями: территория самки пумы занимает от 26 до 350 км² и обычно находится на периферии территории самца, а участки самцов занимают от 140 до 760 км² и никогда не пересекаются.
Чаще всего пума охотится по ночам. Ее рацион главным образом состоит из копытных, но питаться этот хищник может любой живностью: от мышей и белок до птицы и рыбы. Известны даже случаи нападений пум на гризли и барибалов. В год одна пума потребляет 860—1300 кг мяса, то есть около 48 копытных зверей. Недоеденное мясо кугуары прячут, оттаскивая подальше и засыпая листьями, хворостом или снегом.
При охоте пума использует фактор неожиданности: подкрадываясь к крупной добыче на максимально близкое расстояние, она затем прыгает к ней на спину и либо ломает шею массой своего тела, либо прокусывает зубами горло.
Любитель дикой природы Рэнди Спэйд (Randy Spade), живущий в Калифорнии, установил видеокамеры в лесном массиве возле своего ранчо. Его главной целью была съемка охоты пумы, но за пять лет этого так и не произошло. В кадр постоянно попадали лишь пумы, занимающиеся другими делами, а также прочие животные. Удачными оказались кадры, сделанные камерой 31 мая 2017 года: подкравшись к оленю, пума прыгает на него.
Следующий короткий видеоролик показывает, как пума тащит жертву в свое «секретное место», где еще долго сможет ею питаться.
Узнайте больше о том, как и зачем охотится горный лев.