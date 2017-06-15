  • Ночная охота пумы: редкое видео
    Фото: Neil McIntosh/Flickr.com
  • Ночная охота пумы: редкое видео
    Фото: Pixabay
Природа

Ночная охота пумы: редкое видео

Съемка диких животных требует терпения и выдержки: на то, чтобы получить нужный кадр, порою уходят месяцы и даже годы. Любитель природы из Калифорнии, потратив пять лет, смог осуществить свою мечту: увидеть ночную охоту пумы.
Анастасия Баринова
15 июня 2017 в 17:08
3

Пумы, или кугуары (Puma concolor) обитают в Северной и Южной Америке. Их также называют горными львами, хотя эти животные встречаются на разной высоте: от равнин до 4700-метровых возвышенностей. Пумы ведут одиночный образ жизни; их охотничьи участки строго поделены между разными особями: территория самки пумы занимает от 26 до 350 км² и обычно находится на периферии территории самца, а участки самцов занимают от 140 до 760 км² и никогда не пересекаются.

Чаще всего пума охотится по ночам. Ее рацион главным образом состоит из копытных, но питаться этот хищник может любой живностью: от мышей и белок до птицы и рыбы. Известны даже случаи нападений пум на гризли и барибалов. В год одна пума потребляет 860—1300 кг мяса, то есть около 48 копытных зверей. Недоеденное мясо кугуары прячут, оттаскивая подальше и засыпая листьями, хворостом или снегом.

При охоте пума использует фактор неожиданности: подкрадываясь к крупной добыче на максимально близкое расстояние, она затем прыгает к ней на спину и либо ломает шею массой своего тела, либо прокусывает зубами горло.

Любитель дикой природы Рэнди Спэйд (Randy Spade), живущий в Калифорнии, установил видеокамеры в лесном массиве возле своего ранчо. Его главной целью была съемка охоты пумы, но за пять лет этого так и не произошло. В кадр постоянно попадали лишь пумы, занимающиеся другими делами, а также прочие животные. Удачными оказались кадры, сделанные камерой 31 мая 2017 года: подкравшись к оленю, пума прыгает на него.

Следующий короткий видеоролик показывает, как пума тащит жертву в свое «секретное место», где еще долго сможет ею питаться.

Узнайте больше о том, как и зачем охотится горный лев.

Тоже интересно

Как страшно быть девочкой

Обсудить
СМИ2
Найденный в траве птенец преподнёс спасительнице настоящий сюрприз
Найденный в траве птенец преподнёс спасительнице настоящий сюрприз
Тоже интересно
6 гепардов родились в зоопарке Сан-Диего
6 гепардов родились в зоопарке Сан-Диего
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века
Как видели 2017 год художники СССР середины XX века