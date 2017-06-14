Кролик-гигант по имени Декстер: видео
Кролик Декстер живет у Брэда Пэйнтера (Brad Paynter) в Эссексе. В свои 10 месяцев с длиной 92 см он в два-три раза крупнее ровесников. Его содержание обходится владельцу примерно в 100 фунтов в месяц (113 евро): каждый день животное съедает пять морковок, два яблока, пучок сельдерея, полкочана капусты и сезонную зелень. Кролик отказывается спать на старой соломе, поэтому замена постели на свежую также входит в ежедневные обязанности Брэда.
Несмотря на страсть к еде, Декстер — очень подвижный кролик: он с удовольствием резвится на лугу, играет с собаками и детьми. В доме Пэйнтера он поселился в возрасте нескольких недель и на тот момент выглядел совсем обычным. Однако его быстрый рост не стал для владельца новостью: Декстер и его семья являются представителями искусственно созданной в 1893 году породы «континентальный гигант». Его отец по кличке Дарий с длиной 132 см был крупнейшим в мире кроликом. Его брат Джефф дорос до 112 см, а другой его брат, Саймон, в 10 месяцев также достигал 90 см. К сожалению, этот кролик погиб при авиаперевозке, не успев поставить рекорд.
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