  • В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты
    Фото: Pixabay.com
  • В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты
    Фото: Holger Uwe Schmitt/Wikipedia
  • В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты
    Фото: Pixabay.com
  • В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты
    Фото: Roman Filipkowski/Flickr.com
Природа

В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты

Экологи обнаружили в Московской области гнездо черного аиста. Это означает, что в регион вернулись птицы, считавшиеся здесь исчезнувшими с 20-х годов прошлого века.
Анастасия Баринова
14 июня 2017 в 18:13
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Черный аист (Ciconia nigra) — скрытная птица: в отличие от белого аиста, живущего вблизи поселений, он выбирает для гнездования глухие участки леса, нередко окруженные озерами или болотами. Как правило, эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от 4 до 7 яиц, оба родителя высиживают вместе.


В Европе, Южной Африке и Азии черный аист распространен достаточно широко, однако в ряде регионов он считается редким видом. В России, Болгарии, Таджикистане, Узбекистане и некоторых других странах он включен в Красную книгу. В Московской области с 20-х годов XX века черные аисты не вили гнезд: лишь иногда здесь ненадолго появлялись одиночные птицы. Как результат, в областную Красную книгу черный аист был занесен со статусом «вид, вероятно исчезнувший на гнездовании».

  • В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты
    Фото: Алексей Левашкин

Теперь статус можно будет пересмотреть: по сообщению Министерства экологии и природопользования Московской области, в развилке сосны одного из лесных массивов было найдено гнездо черного аиста. Его точное местонахождение не сообщается: птицу необходимо уберечь от зевак и браконьеров. Экологи установили за гнездом постоянное наблюдение. После того, как у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения.

Узнайте, когда приходит время считать птиц.

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СМИ2
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