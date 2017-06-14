В Подмосковье впервые за столетие вернулись черные аисты
Черный аист (Ciconia nigra) — скрытная птица: в отличие от белого аиста, живущего вблизи поселений, он выбирает для гнездования глухие участки леса, нередко окруженные озерами или болотами. Как правило, эта птица гнездится раз в год в кронах старых деревьев на высоте до 20 метров. Кладку, которая может составить от 4 до 7 яиц, оба родителя высиживают вместе.
В Европе, Южной Африке и Азии черный аист распространен достаточно широко, однако в ряде регионов он считается редким видом. В России, Болгарии, Таджикистане, Узбекистане и некоторых других странах он включен в Красную книгу. В Московской области с 20-х годов XX века черные аисты не вили гнезд: лишь иногда здесь ненадолго появлялись одиночные птицы. Как результат, в областную Красную книгу черный аист был занесен со статусом «вид, вероятно исчезнувший на гнездовании».
Теперь статус можно будет пересмотреть: по сообщению Министерства экологии и природопользования Московской области, в развилке сосны одного из лесных массивов было найдено гнездо черного аиста. Его точное местонахождение не сообщается: птицу необходимо уберечь от зевак и браконьеров. Экологи установили за гнездом постоянное наблюдение. После того, как у пары черных аистов появится потомство, этот участок леса может быть объявлен памятником природы областного значения.
Узнайте, когда приходит время считать птиц.