  • Взгляд на стаю дельфинов с высоты: видео
    Фото: Lloyd Koppel/YouTube
  • Взгляд на стаю дельфинов с высоты: видео
    Фото: Ryan McMinds/Flickr.com
  • Взгляд на стаю дельфинов с высоты: видео
    Фото: Jason Pratt/Flickr.com
Природа

Взгляд на стаю дельфинов с высоты: видео

Дельфины часто приплывают к берегам ЮАР. Огромная стая этих обитателей моря недавно была снята с помощью дрона.
Анастасия Баринова
14 июня 2017 в 13:10
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Автором видео является гид и фотограф Ллойд Коппел (Lloyd Koppel). Съемка велась 9 июня в районе города Гансбаай (Gansbaai) Западно-Капской провинции ЮАР: это побережье входит в число лучших в мире мест, где можно наблюдать большое количество китов и дельфинов.

По словам Коппела, недавно здесь бушевал сильный шторм, а когда море успокоилось, к берегу приплыла огромная стая дельфинов-афалин, оставшись здесь примерно на восемь часов.

Посмотрите на дельфина-альбиноса.

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