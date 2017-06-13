Орангутан схватил туристку и не захотел отпустить: видео
Группа туристов, знакомясь с флорой и фауной тропического леса на севере острова Суматра, заметила молодого орангутана. Животное проявило необыкновенное дружелюбие, взяв за руку одного из путешественников. Затем орангутан переключил свое внимание на другого участника группы — молодую женщину. Та, в свою очередь, присела на землю, чтобы орангутану не приходилось к ней тянуться.
Однако «рукопожатие» не прекращалось. Женщина пыталась осторожно освободиться, но примат удерживал ее цепкой хваткой. Только после того, как кто-то из туристов предложил ему свежий фрукт, орангутан отпустил новую «подругу».
Туристы предположили, что поведение орангутана было вызвано именно желанием получить пищу, но эксперты с ними не согласны. По их мнению, животное, скорее всего, выросло в каком-либо реабилитационном центре в окружении людей, а затем было выпущено в дикую природу. По этой причине оно не просто не боится человека — оно изначально видит в нем друга, а «рукопожатие» — это своего рода «социальный контакт».
Одним из доказательств в пользу этой версии является тот факт, что орангутан находился на земле. В природе этим животным это не свойственно: большую часть времени они проводят на деревьях. Однако в реабилитационных центрах их подвижность ограничена, и земля является их основным местом времяпрепровождения. Кроме того, дикие орангутаны при приближении людей издают голосовой сигнал, чего в данном случае не произошло.
Посмотрите, как самка орангутана «изобрела» гамак.