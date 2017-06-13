Куда и зачем плывет сова?
Искусственное озеро Пауэлл на реке Колорадо, на границе штатов Юта и Аризона, привлекает туристов своим невероятно живописным ландшафтом. Береговая линия изрезана сотней больших и малых каньонов, создавая удивительный лабиринт, а из воды поднимаются отвесные красно-оранжевые стены, увенчанные «башнями» и «шпилями».
Посмотрите, как выглядят каньоны озера Пауэлл с высоты.
Американский фотограф Деррик Зюк (Derrick Zuk), проводя в этих местах съемку, стал свидетелем необычного поведения совы: она плыла по узкому проливу, притом стиль плавания очень напоминал брасс. Зюк проследил путь птицы до момента, когда она вышла на сушу. Ее крылья выглядели непривычно тяжелыми.
Это неудивительно, поясняют ученые. В отличие от многих других птиц, перья у представителей семейства совиные не обладают водоотталкивающими свойствами. Однако в исключительных случаях встретить сову или филина в воде можно.
Чаще всего это происходит в случае опасности и необходимости укрыться от хищника. Но сова на озере Пауэлл плыла по другой причине: по мнению орнитолога Джеффа Ле Барона (Geoff LeBaron), эта особь — очень юная, лишь недавно покинувшая свое гнездо, а для птенцов характерно активное исследование окружающего мира и своих возможностей. Специалист также определил видовую принадлежность «пловца»: это виргинский филин (Bubo virginianus).
Узнайте, какого филина называют рыбным.