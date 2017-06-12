  • Медвежата пытаются залезть на забор: видео
    Фото: Florida Fish and Wildlife / Flickr.com
  • Медвежата пытаются залезть на забор: видео
    Фото: Jitze Couperus/Flickr.com
  • Медвежата пытаются залезть на забор: видео
    Фото: Jeanne Menjoulet/Flickr.com
Природа

Медвежата пытаются залезть на забор: видео

Семейство медведей забралось на задний двор одного из домов в Коннектикуте. Чтобы покинуть чужую территорию, им пришлось перелезать через забор, но не всем это удалось.
Анастасия Баринова
12 июня 2017 в 14:18
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Медведи достаточно быстро бегают, отлично плавают, а еще они хорошо лазают по деревьям. Эти навыки приобретаются с первых дней жизни путем проб и ошибок. На видео, снятом в одном из американских поселков, показано, как медведица с медвежатами покидают задний двор, карабкаясь на забор.

Мать сделала это легко, но не все медвежата, повторяя ее действия, справились с задачей. Kaждый малыш преодолел препятствие по-своему: один из них легко последовал за матерью; двое карабкались, цепляясь друг за друга, и достигли цели позже своего брата. А четвертый медвежонок так и не смог перелезть через ограду. Короткий любительский видеоролик заканчивается тем, что последний медвежонок оставляет попытки вскарабкаться на забор и убегает в сторону. Авторы видео пояснили журналистам, что малыш нашел дыру в заборе и прополз под ней.

Посмотрите, как семья медведей забралась в бассейн.

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