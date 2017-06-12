Медвежата пытаются залезть на забор: видео
Медведи достаточно быстро бегают, отлично плавают, а еще они хорошо лазают по деревьям. Эти навыки приобретаются с первых дней жизни путем проб и ошибок. На видео, снятом в одном из американских поселков, показано, как медведица с медвежатами покидают задний двор, карабкаясь на забор.
Мать сделала это легко, но не все медвежата, повторяя ее действия, справились с задачей. Kaждый малыш преодолел препятствие по-своему: один из них легко последовал за матерью; двое карабкались, цепляясь друг за друга, и достигли цели позже своего брата. А четвертый медвежонок так и не смог перелезть через ограду. Короткий любительский видеоролик заканчивается тем, что последний медвежонок оставляет попытки вскарабкаться на забор и убегает в сторону. Авторы видео пояснили журналистам, что малыш нашел дыру в заборе и прополз под ней.
Посмотрите, как семья медведей забралась в бассейн.