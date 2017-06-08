Акула против рыбака: видео
Американец Паркер Симпсон (Parker Simpson) давно увлекается подводной рыбалкой и видел акул неоднократно. В акватории Флориды они встречаются часто, но никогда прежде сам Паркер не становился жертвой хищной рыбы. По его словам, рифовая акула появилась «буквально из ниоткуда» и стремительно атаковала его. Скорее всего, хищница целилась в черного окуня, которого рыбак в этот момент держал в руке.
Однако вместо рыбы акула ухватила ногу мужчины, задев большеберцовую артерию. Из раны начала течь кровь, и это могло спровоцировать акулу на новую атаку. Паркер попросил друга, рыбачившего вместе с ним, достать пистолет; сам он отпустил рыбу и устремился на поверхность.
Мужчина был доставлен в больницу. Он потерял около литра крови, но это допустимые последствия: с учетом размера акулы (около 2,5 метров) его рана могла бы быть более серьезной.
Рифовые акулы часто наносят травмы людям, и происходит это, как правило, во время подводной рыбалки или туристических погружений. Человек не является объектом охоты хищницы, но на атаку ее провоцирует наличие поблизости рыбы.
Посмотрите, как акула напала на рыбака прямо в лодке.