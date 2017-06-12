Природа

Мань-пупу-нёр, Ергаки и Эльтон: 20 самых живописных мест России

В День России представляем подборку самых живописных мест нашей страны.
National Geographic Россия
12 июня 2017 в 12:02
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  • Мань-пупу-нёр, Ергаки и Эльтон: 20 самых живописных мест России
    Вид с перевала «Птица» на природный парк «Ергаки» в Красноярском крае. Фото: Андрей Грачев

Водопады плато Путорана и Карелии, суровые пейзажи архипелага Земля Франца-Иосифа и Шпицбергена, цветущий Горный Алтай и Калмыкия, соленые Баскунчак и Эльтон, загадочные скалы-останцы на горе Мань-пупу-нёр и величественные вулканы Камчатки — эти и другие живописные места России в подборке, которую мы сделали совместно с национальным туристическом порталом Russia.Travel.

  • Карелия
    Панорама водопада на рассвете в заповеднике «Кивач» в Карелии. Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • Карелия
    Ладожское озеро, Карелия. Фото: Федор Лашков
  • Калерия
    Ладожское озеро, Карелия. Фото: Федор Лашков
  • Карелия
    Верховые болота Карелии. Фото: Александр и Наталия Федосовы
  • Карелия
    Остров Есусарет. Фото: Александр Кукринов
  • Карелия
    Остров Хонкасало. Фото: Александр Кукринов
  • Земля Франца-Иосифа
    Мыс Триест, остров Чамп, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Фото: Дмитрий Лобусов
  • Земля Франца-Иосифа
    Остров Рудольфа, мыс Флигели, Земля Франца-Иосифа. Фото: Ольга Паршина
  • Земля Франца-Иосифа
    Птичий базар на скале Рубини (остров Гукера, архипелаг Земля Франца-Иосифа). Фото: Владимир Мельник
  • Земля Франца-Иосифа
    Остров Хейса, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Фото: Николай Гернет
  • Земля Франца-Иосифа
    Мыс Близнецы, остров Хейса, Земля Франца-Иосифа. Фото: Николай Гернет
  • Астраханская область
    Лотосы в Астраханской области. Фото: Сергей Луканкин
  • Кенозерский национальный парк
    Деревня Глазово, Кенозерский национальный парк, Архангельская область. Фото: Даниил Коржонов
  • Баскунчак
    Соленое озеро Баскунчак, Астраханская область. Фото: Наталья Ерофеева
  • Природный парк «Донской»
    Природный парк «Донской», Волгоградская область. Фото: Сергей Попрошаев
  • Мань-пупу-нёр
    Скалы-останцы на горе Мань-пупу-нёр, Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник, Республика Коми. Фото: Сергей Макурин
  • Горный Алтай
    Кучерлинское озеро, Горный Алтай. Фото: Светлана Казина
  • Горный Алтай
    Голубое, Малахитовое или Гейзерное озеро в Горном Алтае. Фото: Светлана Казина
  • Горный Алтай
    Цветение маральника в Горном Алтае. Фото: Светлана Казина
  • Горный Алтай
    Река Чуя, Курайская степь, Северо-Чуйский хребет, Горный Алтай. Фото: Светлана Казина
  • Земля Леопарда
    Национальный парк «Земля леопарда», Приморский край. Фото: Геннадий Юсин
  • Ергаки
    Природный парк «Ергаки», Красноярский край. Фото: Николай Швалюк
  • Ергаки
    Природный парк «Ергаки», Красноярский край. Фото: Вадим Гвон
  • Калужские засеки
    Государственный природный заповедник «Калужские засеки», Калужская область. Фото: Александр Кукринов
  • Черные земли
    Заповедник «Черные земли», Калмыкия. Фото: Андрей Грачев
  • Шпицберген
    Заброшенный поселок Пирамида на архипелаге Шпицберген. Фото: Нина Слащилина
  • Эльтон
    Озеро Эльтон, Волгоградская область. Фото: Юрий Пузанов
  • Хибины
    Верховье реки Малая Белая, Хибины, Мурманская область. Фото: Сергей Королёв
  • Хибины
    Долина реки Кунийок, Хибины, Мурманская область. Фото: Григорий Пожванов
  • Хибины
    Долина озера Малый Вудъявр, Хибины, Мурманская область. Фото: Виталий Истомин
  • Плато Путорана
    Водопад на реке Иркингда, Путоранский заповедник, плато Путорана. Фото: Андрей Подкорытов
  • Камчатка
    Вулканы Ключевская сопка, Камень, Безымянный и Ушковский, Камчатка. Фото: Владимир Войчук
  • Камчатка
    Извергающийся вулкан Кизимен, Камчатка. Фото: Денис Будьков
  • Камчатка
    Косатка, Камчатка. Фото: Андрей Грачев
  • Приморский край
    Озеро у села Кронштадка, Приморский край. Фото: Виктор Белименко
  • Куршская коса
    Калининградская область. Фото: Дарья Андреевна
  • Байкал
    Скала Еленка, остров Ижилхей, Малое море, Байкал. Фото: Вадим Гвон

Полюбуйтесь другими прекрасными местами нашей страны; узнайте, что посмотреть в городах Кубка конфедераций.

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