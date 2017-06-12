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Мань-пупу-нёр, Ергаки и Эльтон: 20 самых живописных мест России
В День России представляем подборку самых живописных мест нашей страны.
National Geographic Россия
12 июня 2017 в 12:02
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Водопады плато Путорана и Карелии, суровые пейзажи архипелага Земля Франца-Иосифа и Шпицбергена, цветущий Горный Алтай и Калмыкия, соленые Баскунчак и Эльтон, загадочные скалы-останцы на горе Мань-пупу-нёр и величественные вулканы Камчатки — эти и другие живописные места России в подборке, которую мы сделали совместно с национальным туристическом порталом Russia.Travel.
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КарелияПанорама водопада на рассвете в заповеднике «Кивач» в Карелии. Фото: Александр и Наталия Федосовы
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КарелияЛадожское озеро, Карелия. Фото: Федор Лашков
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КалерияЛадожское озеро, Карелия. Фото: Федор Лашков
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КарелияВерховые болота Карелии. Фото: Александр и Наталия Федосовы
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КарелияОстров Есусарет. Фото: Александр Кукринов
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КарелияОстров Хонкасало. Фото: Александр Кукринов
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Земля Франца-ИосифаМыс Триест, остров Чамп, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Фото: Дмитрий Лобусов
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Земля Франца-ИосифаОстров Рудольфа, мыс Флигели, Земля Франца-Иосифа. Фото: Ольга Паршина
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Земля Франца-ИосифаПтичий базар на скале Рубини (остров Гукера, архипелаг Земля Франца-Иосифа). Фото: Владимир Мельник
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Земля Франца-ИосифаОстров Хейса, архипелаг Земля Франца-Иосифа. Фото: Николай Гернет
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Земля Франца-ИосифаМыс Близнецы, остров Хейса, Земля Франца-Иосифа. Фото: Николай Гернет
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Астраханская областьЛотосы в Астраханской области. Фото: Сергей Луканкин
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Кенозерский национальный паркДеревня Глазово, Кенозерский национальный парк, Архангельская область. Фото: Даниил Коржонов
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БаскунчакСоленое озеро Баскунчак, Астраханская область. Фото: Наталья Ерофеева
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Природный парк «Донской»Природный парк «Донской», Волгоградская область. Фото: Сергей Попрошаев
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Мань-пупу-нёрСкалы-останцы на горе Мань-пупу-нёр, Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник, Республика Коми. Фото: Сергей Макурин
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Горный АлтайКучерлинское озеро, Горный Алтай. Фото: Светлана Казина
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Горный АлтайГолубое, Малахитовое или Гейзерное озеро в Горном Алтае. Фото: Светлана Казина
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Горный АлтайЦветение маральника в Горном Алтае. Фото: Светлана Казина
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Горный АлтайРека Чуя, Курайская степь, Северо-Чуйский хребет, Горный Алтай. Фото: Светлана Казина
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Земля ЛеопардаНациональный парк «Земля леопарда», Приморский край. Фото: Геннадий Юсин
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ЕргакиПриродный парк «Ергаки», Красноярский край. Фото: Николай Швалюк
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ЕргакиПриродный парк «Ергаки», Красноярский край. Фото: Вадим Гвон
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Калужские засекиГосударственный природный заповедник «Калужские засеки», Калужская область. Фото: Александр Кукринов
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Черные землиЗаповедник «Черные земли», Калмыкия. Фото: Андрей Грачев
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ШпицбергенЗаброшенный поселок Пирамида на архипелаге Шпицберген. Фото: Нина Слащилина
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ЭльтонОзеро Эльтон, Волгоградская область. Фото: Юрий Пузанов
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ХибиныВерховье реки Малая Белая, Хибины, Мурманская область. Фото: Сергей Королёв
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ХибиныДолина реки Кунийок, Хибины, Мурманская область. Фото: Григорий Пожванов
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ХибиныДолина озера Малый Вудъявр, Хибины, Мурманская область. Фото: Виталий Истомин
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Плато ПуторанаВодопад на реке Иркингда, Путоранский заповедник, плато Путорана. Фото: Андрей Подкорытов
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КамчаткаВулканы Ключевская сопка, Камень, Безымянный и Ушковский, Камчатка. Фото: Владимир Войчук
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КамчаткаИзвергающийся вулкан Кизимен, Камчатка. Фото: Денис Будьков
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КамчаткаКосатка, Камчатка. Фото: Андрей Грачев
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Приморский крайОзеро у села Кронштадка, Приморский край. Фото: Виктор Белименко
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Куршская косаКалининградская область. Фото: Дарья Андреевна
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БайкалСкала Еленка, остров Ижилхей, Малое море, Байкал. Фото: Вадим Гвон
Полюбуйтесь другими прекрасными местами нашей страны; узнайте, что посмотреть в городах Кубка конфедераций.