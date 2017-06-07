Нашествие саранчи на Ставропольский край: видео
В мае в восьми районах Ставрополья были обнаружены очаги зарождения саранчи: из-за теплой зимы почва не промерзла глубоко, и условия для размножения вредителей оказались благоприятными. Краевая администрация выделила 28 миллионов рублей, которые планировалось потратить на обработку 150 тысяч гектаров сельхозземель, однако эти меры запоздали. К 7 июня саранча распространилась на территорию 16 районов Ставропольского края, заняв более 355 гектаров.
Насекомые не только активно уничтожают посевы, но и создают препятствия движению транспорта. Недавно на автомагистрали перевернулся автомобиль: дорожное покрытие оказалось полностью покрыто саранчой, и машина потеряла сцепление с асфальтом.
В трех районах края введен режим ЧС: там плотность насекомых в 18−20 раз превышает порог экономической вредоносности. Сейчас специалисты ищут способы эффективной борьбы с нашествием вредителей. В 10 районах уже проведена обработка посевов инсектицидами; ежедневно обрабатывается 10−15 000 га земли.
В устранении саранчи участвуют 22 авиаборта и 120 единиц наземной техники. При поддержке губернатора края Владимира Владимирова на борьбу с вредителем будет выделено еще 30 млн рублей, на которые предстоит закупить дополнительный объем инсектицида. Однако эксперты полагают, что этих мер — не достаточно: саранча уже добралась до соседнего со Ставропольем Дагестана и продолжает захватывать новые территории.
Узнайте о сверхспособностях саранчи.