Индийского слона-убийцу отправили на перевоспитание: видео
150 жителей деревни в лесном массиве округа Палгхат в штате Керала страдали от атак агрессивного слона. Первое нападение на местного фермера было совершено в 2014 году; затем по вине животного погибло еще шесть человек, а 2017 год принес две новые смерти: в марте была затоптана женщина, в апреле — мужчина. Еще как минимум двое человек получили травмы.
Ветеринары и экологи разработали операцию, целью которой было оградить жителей деревни от атак, не причиняя при этом зла и слону. По мнению специалистов, в трагической ситуации люди виноваты не меньше слона: оказывается, они сами постоянно провоцировали животное.
Слон, в свою очередь, вместо того, чтобы поменять место обитания и уйти дальше в лес, мстил своим обидчикам. Конец абсурдному противостоянию был положен 30 мая: выследив животное, специалисты окружили его с помощью трех дрессированных слонов. Затем было выпущено несколько дротиков с транквилизатором. Спустя два часа лекарство подействовало, и слона удалось погрузить в грузовик.
Его отвезли в Коданадский центр дрессировки слонов (Kodanad Elephant Training Centre) — один из самых известных и крупных центров в стране. В прошлом сюда отправляли слонов для того, чтобы научить их участвовать в процессиях и шоу, являющихся частью национальной традиции Индии. С 1970 года в стране действует запрет на отлов диких слонов, и с тех пор центр специализируется на помощи пострадавшим животным.
О слоне, нападавшем на людей, будут заботиться опытные специалисты. Они не сомневаются в том, что уровень агрессии в комфортной среде обитания можно значительно снизить.
Посмотрите, как слон сражается с львицами.