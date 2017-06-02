Любовь в воздухе: как чайки воспроизводят свой род
Практически все представители рода чаек (лат. Larus) моногамны: найдя партнера, они обычно спариваются до конца жизни только с ним и даже возвращаются для брачных ритуалов в одни и те же места. Как и у многих других птиц, у них нет ни пениса, ни специального полового отверстия: их половые пути выходят в клоаку. Там у самцов хранится сперма, которую он вбрасывает, прижимаясь к клоаке самки.
Этот процесс достаточно сложен. Ученые поясняют, что он требует четкой синхронности от обоих партнеров, и парам приходится постоянно встречаться на протяжении всего брачного сезона, поскольку однократное совокупление нужного результата не гарантирует.
Британский фотограф Мэттью Спивак (Matthew Spivack) заметил «танцующих» чаек на крыше одного из городских домов и начал снимать видео, но довольно скоро стало понятно, что птицы пытаются продолжить свой род.
После того, как сперма наконец попадает в клоаку, она продвигается в яйцевод, а затем после оплодотворения перемещается обратно, «обрастая» по пути оболочками. Известковая защита яйца, скорлупа, формируется непосредственно перед впадением в клоаку — в утолщенном заднем отделе (матке). Самка способна отложить до 3 яиц. Инкубационный период составляет до 30 дней, а вылупившиеся птенцы уже со второго дня жизни могут подниматься на ноги. Однако от родителей, кормящих их, они зависят еще около шести недель.
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