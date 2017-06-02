Оползень в Киргизии: фото из космоса
25 апреля перенасыщенный влагой горный склон обрушился в районе деревни Курбу-Таш в Узгенском районе Ошской области. Оползень объемом 2,8 млн кубометров снес 6 столбов высоковольтных линий электропередач и 250 метров водопроводных труб. 23 семьи были эвакуированы на безопасное расстояние, и эти меры оказались своевременными: спустя несколько дней на деревню сошел новый оползень, накрыв три дома.
В мае ситуация только усугубилась: к середине месяца было накрыто уже более 50 жилых домов и социальных объектов, включая медпункт и мечеть. В реке Шор-Суу, расположенной в 20 км от деревни, грязевым массивом было перекрыто русло. Уровень ее воды поднялся, прибрежные территории были затоплены.
Спутник Landsat 8 при помощи инструмента Operational Land Imager (OLI) сделал снимки этой местности. Оползни здесь — нередкое явление. Их появлению способствует крутизна склонов в сочетании с особым типом мелкозернистой почвы, которая при насыщении водой становится нестабильна. В результате после сильных дождей и таяния снега с гор сходят породы. Тем не менее, эта территория заселена достаточно плотно.
Посмотрите, что стало со знаменитым шоссе в Калифорнии после гигантского оползня.