Пополнение в семействе капибар в Московском зоопарке
Капибары давно живут в Московском зоопарке. В 2012 году здесь на свет появился малыш, который весной 2017 года сам стал родителем. Его партнерша в 2013 году приехала из Риги. Сразу после рождения малыша с матерью отсадили в отдельное помещение, поскольку бассейн в вольере слишком глубок для новорожденного. В этот недолгий период взрослые животные очень тосковали друг по другу, постоянно подходили к промежутку между вольерами и общались.
К середине мая, когда детеныш достаточно подрос, семейство воссоединилось. Посетители могут увидеть их гуляющими в вольере «Южная Америка», где также обитают другие представители региона: лама, викунья и гуанако. Звери хорошо уживаются друг с другом, не ссорятся и даже иногда едят вместе из одной кормушки.
Большой ров, наполненный водой, в современных зоопарках заменяет решетки. Он также используется в качестве бассейна. Капибары любят водные процедуры: они и плавают, и бегают по дну. На зиму капибары переселяются в теплый домик с бассейном с левой стороны вольера. Вместе с ними там живут игуаны; для них и для капибар в вольере установлена специальная греющая лампа, которая заменяет животным солнечное тепло.
В природе капибары едят травы и водоросли, а в зоопарке их кормят разнообразными растительными кормами: это овощи, фрукты, зерно, свежая зелень, а также витамины и минеральные подкормки.
Детеныши капибар, появляясь на свет хорошо сформированными, практически сразу после рождения начинают следовать за матерью и есть траву, но до 4-х месяцев самка продолжает кормить их молоком. Юный обитатель Московского зоопарка уже ест взрослую пищу: яблоки, свеклу, тыкву, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм.
Посмотрите, как капибары учатся ходить.