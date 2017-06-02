  • Пополнение в семействе капибар в Московском зоопарке
    Фото: Надежда Май/Московский зоопарк
  • Пополнение в семействе капибар в Московском зоопарке
    Фото: Надежда Май/Московский зоопарк
  • Пополнение в семействе капибар в Московском зоопарке
    Фото: Надежда Май/Московский зоопарк
Природа

Пополнение в семействе капибар в Московском зоопарке

В Московском зоопарке живет пара взрослых капибар. Три месяца назад в семействе произошло пополнение, а теперь и посетители зоопарка могут увидеть детеныша капибары.
Анастасия Баринова
2 июня 2017 в 12:43
3

Капибары давно живут в Московском зоопарке. В 2012 году здесь на свет появился малыш, который весной 2017 года сам стал родителем. Его партнерша в 2013 году приехала из Риги. Сразу после рождения малыша с матерью отсадили в отдельное помещение, поскольку бассейн в вольере слишком глубок для новорожденного. В этот недолгий период взрослые животные очень тосковали друг по другу, постоянно подходили к промежутку между вольерами и общались.

К середине мая, когда детеныш достаточно подрос, семейство воссоединилось. Посетители могут увидеть их гуляющими в вольере «Южная Америка», где также обитают другие представители региона: лама, викунья и гуанако. Звери хорошо уживаются друг с другом, не ссорятся и даже иногда едят вместе из одной кормушки.


Большой ров, наполненный водой, в современных зоопарках заменяет решетки. Он также используется в качестве бассейна. Капибары любят водные процедуры: они и плавают, и бегают по дну. На зиму капибары переселяются в теплый домик с бассейном с левой стороны вольера. Вместе с ними там живут игуаны; для них и для капибар в вольере установлена специальная греющая лампа, которая заменяет животным солнечное тепло.

В природе капибары едят травы и водоросли, а в зоопарке их кормят разнообразными растительными кормами: это овощи, фрукты, зерно, свежая зелень, а также витамины и минеральные подкормки.

Детеныши капибар, появляясь на свет хорошо сформированными, практически сразу после рождения начинают следовать за матерью и есть траву, но до 4-х месяцев самка продолжает кормить их молоком. Юный обитатель Московского зоопарка уже ест взрослую пищу: яблоки, свеклу, тыкву, зелень, сезонные фрукты, распаренный овес и комбикорм.

Посмотрите, как капибары учатся ходить.

Тоже интересно

Фотограф провел 4 года под водой ради одного снимка

Обсудить
СМИ2
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Ученые обнаружили Ноев ковчег
Тоже интересно
Популяция дюгоней Большого Барьерного рифа восстанавливается
Популяция дюгоней Большого Барьерного рифа восстанавливается
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман