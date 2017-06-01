Популяция дюгоней Большого Барьерного рифа восстанавливается
Название «дюгонь» происходит от малайского слова duyung, означающего «морская дева» или «русалка». Животные с округлым массивным телом достигают в длину около трех метров при массе свыше 400 кг. В прошлом к семейству дюгоневых относились морские коровы (лат. Hydrodamalis) и два других вида водных млекопитающих, но все они вымерли в доисторические времена.
Дюгони когда-то были широко распространены по всем теплым морям планеты. Сейчас их можно встретить в акваториях 37 стран, и это соответствует историческому ареалу, однако численность популяции заметно снизилась: только за столетие дюгоней во всем мире стало меньше на 20%. При этом в отдельных областях этот показатель значительно выше: так, у берегов Квинсленда в период с 1962 по 1999 годы количество дюгоней уменьшилось с 72 000 до 4 220 особей. Причиной является охота ради их мяса и костей, и, кроме того, животные часто сами гибнут в рыболовных сетях.
Свою роль также вносят стихийные бедствия. В 2011 году циклон уничтожил огромные массивы водорослей в районе Большого Барьерного рифа, и это отразилось на статусе популяции дюгоней, для которых водоросли являются основной пищей.
Но уже спустя несколько лет ситуация нормализовалась: недавно биологи из австралийского Университета Джеймса Кука обнаружили возвращение дюгоней в эту акваторию. Аэрофотосъемка позволила точно назвать цифру: 5 500 особей, и 10% из этого числа оказались новорожденными.
Экологи напоминают, что в местах обитания дюгоней необходимо снизить объемы рыболовства и расстановки сетей. Важно понимать, что появление дюгоней там, где их не видели в последние годы, связано с наличием кормовой базы, но она напрямую зависит от погодных условий. А это значит, что дюгони, даже несмотря на «бэби-бум», по-прежнему остаются в числе уязвимых видов.
Познакомьтесь с ближайшими родственниками дюгоней — ламантинами.