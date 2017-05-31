В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц
Организатором проекта по изучению и защите редких видов пернатых является Союз охраны птиц России при поддержке Межрегионального центра (МЭЦ) «Арктика». На протяжении сорока лет на Ямале ведется мониторинг популяций орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана и других птиц.
Кроме того, специалисты проводят их генетический анализ; первые образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке, уже переданы в лаборатории. Ученые ищут специфические генетические маркеры, которые помогут отнести принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям.
Нынешним летом люди также попробуют оказать непосредственную помощь представителям фауны. Объектом заботы стал кречет (лат. Falco rusticolus). Эти краснокнижные птицы сами не строят гнезда, вместо этого они селятся в расщелинах скал или занимают чужие на высоких деревьях.
Предположив, что наличие свободных гнезд положительно скажется на воспроизводстве вида, специалисты решили построить для них искусственные. В качестве волонтеров — участников экспедиции приглашаются все желающие из числа студентов.
Узнайте о зубастых птицах, живших в Арктике в доисторические времена.