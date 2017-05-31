  • В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц
    Яйцо и птенец беркута. Фото: Johann Jaritz/Wikipedia
  • В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц
    Кречет Фото: Derek Bakken/Wikipedia
  • В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц
    Орлан-белохвост Фото: Yathin S Krishnappa/Wikipedia
  • В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц
    Птенец кречета Фото: U.S. Fish and Wildlife Service
Природа

В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц

Российские ученые и экологи отправятся в экспедицию на Ямал. Одной из ее задач является строительство гнезд для кречетов.
Анастасия Баринова
31 мая 2017 в 16:19
31

Организатором проекта по изучению и защите редких видов пернатых является Союз охраны птиц России при поддержке Межрегионального центра (МЭЦ) «Арктика». На протяжении сорока лет на Ямале ведется мониторинг популяций орлана-белохвоста, беркута, кречета, сапсана и других птиц.

Кроме того, специалисты проводят их генетический анализ; первые образцы крови от птиц, гнездящихся на Кольском полуострове, Ямале и Чукотке, уже переданы в лаборатории. Ученые ищут специфические генетические маркеры, которые помогут отнести принадлежность птиц к тем или иным географическим популяциям.

  • В Арктике появятся искусственные гнезда для хищных птиц
    Птенец кречета. Ненецкий автономный округ. Фото: Чупров Матвей

Нынешним летом люди также попробуют оказать непосредственную помощь представителям фауны. Объектом заботы стал кречет (лат. Falco rusticolus). Эти краснокнижные птицы сами не строят гнезда, вместо этого они селятся в расщелинах скал или занимают чужие на высоких деревьях.

Предположив, что наличие свободных гнезд положительно скажется на воспроизводстве вида, специалисты решили построить для них искусственные. В качестве волонтеров — участников экспедиции приглашаются все желающие из числа студентов.

Узнайте о зубастых птицах, живших в Арктике в доисторические времена.

Тоже интересно

Новые виды растений и животных найдены в Арктике

Обсудить
СМИ2
Учёные: летом 2017 землю накроет губительная аномалия
Учёные: летом 2017 землю накроет губительная аномалия
Тоже интересно
Рыбный филин: важная птица
Рыбный филин: важная птица
Что аргентинцу хорошо, то русскому не понять
Что аргентинцу хорошо, то русскому не понять