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Змея выплевывает другую змею: видео
В Техасе нередко можно увидеть змей, но одному из местных жителей повезло стать свидетелем необычной сцены с участием рептилий: одна змея, собравшаяся переварить другую, отказалась от этой идеи и вытолкнула еще живую жертву из своей пасти.
Анастасия Баринова
30 мая 2017 в 19:11
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Змея-охотник, скорее всего, является техасским полозом (Pantherophis obsoletus) из семейства ужееобразных; видовая принадлежность жертвы точно не установлена. Серпентологи поясняют, что змеи не жуют свою добычу, а заглатывают ее целиком, чтобы потом медленно переварить. В этот период тревожить рептилию нельзя.
Ученые предполагают, что полоз выплюнул свой обед из-за стресса от встречи с человеком, а поскольку проглочена змея была совсем недавно, она еще оставалась жива. Таким образом, день оказался счастливым и для автора видео, сумевшего снять эффектную сцену, и для рептилии, получившей второй шанс на жизнь.
Узнайте, почему спасать животных, проглоченных змеями, не имеет смысла.