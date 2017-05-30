  • Преступление без наказания: макаки как преступный синдикат
    Полномочный представитель разбойничьей группы у храма Улувату. Фото: Юлия Ильина
  • Преступление без наказания: макаки как преступный синдикат
    Иллюстрация преступного промысла вблизи Улувату: обезьяна добыла очки, явно принадлежавшие какому-то туристу. Фото: Neta
Природа

Преступление без наказания: макаки как преступный синдикат

Макаки, живущие на острове Бали в окрестностях индуистского храма Улувату, научились методам организованной преступности: они крадут у туристов фототехнику, одежду и деньги, грабят билетные кассы, а отдают награбленное только в обмен на еду.
Популярная Механика
30 мая 2017 в 11:45
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Зоологи из Бельгии и Канады решили воспользоваться редким случаем и изучить, как нехарактерные для приматов модели поведения закрепляются в популяции. Выяснилось, что макаки передают свои преступные навыки из поколения в поколение, обучая детенышей грабить и шантажировать людей. Более того, на «повышение квалификации» в стаи, обитающие рядом с храмом, регулярно прибывают взрослые обезьяны из других стай.

Храмовые обезьяны на Бали не голодают: туристы постоянно подкармливают их. Очевидно, привычка отбирать у людей ценные вещи и выменивать их на еду сформировалась в ходе долгого взаимодействия. Транзакции не всегда заканчиваются благополучно для людей: иногда туристы остаются без своих вещей даже после вручения обезьянам «выкупа».

Чем больше группа макак проводит времени рядом с людьми, тем более они склонны промышлять рэкетом. Чаще всего крадут очки, головные уборы и обувь. Самцы, как выяснили ученые, идут на грабеж чаще, чем самки. Результаты исследования опубликованы в журнале Primates.

Если даже это не убедило вас быть осторожнее рядом с обезьянами, посмотрите на эту фотографию из Таиланда.

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