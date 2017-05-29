Найден новый вид стеклянных лягушек
Семейство стеклянных лягушек (лат. Centrolenidae), получившее свое название из-за прозрачной кожи на животе, распространено в Центральной и Южной Америке. Впервые семейство было описано в 1872 году в Эквадоре, и с тех пор было открыто более 150 видов. Новый представитель был также найден в Эквадоре. Исследование проводила международная группа ученых; его результаты опубликованы в журнале ZooKeys.
Новый вид назвали Hyalinobatrachium yaku, что в переводе с языка местных индейцев означает «вода». Ученые поясняют, что ключевую роль в жизни этих лягушек играет их место обитания — речные потоки.
Вид имеет несколько отличий от прочих стеклянных лягушек: это, в частности, более темные зеленые точки на голове и спине, а также необычно прозрачная кожа на груди и брюшке: сквозь нее можно рассмотреть не только почки и мочевой пузырь, но даже наружную оболочку сердца (перикард). А печень и желудочно-кишечный тракт, напротив, прикрыты светоотражающими клетками. В длину Hyalinobatrachium yaku достигают 2 см: это немного сравнительно с другими представителями семейства, которые могут вырастать до 7,5 см.
Ученым также удалось наблюдать поведение этих лягушек в брачный сезон. Самцы взбираются на листья, нависающие над потоками воды, и подзывают самок особыми тональными сигналами. Самки откладывают на листьях икру, а головастики, едва вылупившись, сразу же отправляются в водную среду. Растения могут находиться на разной высоте от уровня реки: от полутора до шести метров. Чем обусловлен выбор высоты, биологам установить не удалось; во всех случаях брачный сезон земноводным удавался.
Численность вида неизвестна, но в любом случае он является уязвимым: в регионе активно загрязняются реки, что ставит существование зависящих от них животных на грань исчезновения.
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