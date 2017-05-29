  • Эль-Ниньо уничтожил озеро в Гватемале: видео
    Фото: AFP/YouTube
  • Эль-Ниньо уничтожил озеро в Гватемале: видео
    Фото: AFP/YouTube
  • Эль-Ниньо уничтожил озеро в Гватемале: видео
    Фото: AFP/YouTube
Природа

Эль-Ниньо уничтожил озеро в Гватемале: видео

В лагуне на юге Гватемалы располагался водоем, кормивший жителей окрестных деревень. Вслед за изменением климата на планете в этот регион пришла рекордная засуха, и озеро исчезло с лица земли.
Анастасия Баринова
29 мая 2017 в 14:34
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Озеро в муниципалитете Атескатемпа на юге Гватемалы недалеко от границы с Сальвадором отличалось живописными пейзажами и было полно рыбы. Экономика местных деревень напрямую зависела от туризма и рыболовства. За последние два года озеро начало стремительно мелеть, и теперь на его месте находится бесплодная потрескавшаяся земля, покрытая ракушками.

Регион Атескатемпа расположен в так называемом «Сухом коридоре» (Central Americas Dry Corridor): эта часть Центральной Америки от Гватемалы до Панамы оказалась особенно подвержена влиянию Эль-Ниньо. Климатический феномен принес сюда небывало высокие температуры, и сильнейшие засухи стали здесь привычным явлением.

Исчезнувшее озеро стало не только экологической, но и социальной катастрофой: местным жителям стало не хватать ресурсов. Известно о нескольких случаях смерти детей от голода; кроме того, по результатам обследования малышей в возрасте до пяти лет выяснилось, что из-за недоедания все они имеют недостаточный вес.

Правительство Гватемалы направляет в пострадавший регион продовольственную помощь. Рассматривается и вариант переселения: по оценкам ООН, с 2008 года свое место жительства пришлось поменять 22 миллионам человек по всей планете. Однако в случае Гватемалы этот вопрос решить непросто: с одной стороны, многие регионы страны оказались в таком же положении, и, с другой, в более благополучных мегаполисах из-за их переполненности сложно найти работу.

Посмотрите, как в Тихом океане исчезают острова.

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СМИ2
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